Эксперты рассказали, как отличить сыр от сырного продукта

Сыр – вкусный, сытный и полезный продукт, если он качественный и натуральный. Но очень часто недобросовестные производители экономят на натуральных продуктах, заменяя их дешевыми и в результате делают продукт, который очень похож на сыр, но на самом деле является всего лишь сырный продукт.

Как не попасться на рекламную уловку и привлекательную цену, а самое главное – уметь отличить некачественную подделку – сырный продукт от хорошего, полезного рассказывает диетолог Борис Скачко и эксперт Ольга Кари в эфире "Сніданок з 1+1" на телеканале "1+1", (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Диетолог Борис Скачко заявил, что в сырном продукте животный жир заменен растительным, а это отрицательно влияет на обмен веществ и наносит ущерб организму в целом.

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Гастрономический эксперт Ольга Кари заявила, что пальмовое масло на самом деле есть практически во всех продуктах и здесь уже дело в том – насколько много вы его употребляете, так как он еще имеет особенность – накапливаться.

"В сырном продукте он также есть, как и в большинстве продуктов, к тому же для привлекательного цвета туда еще добавляют и красители, поэтому он становится еще более вредным", – добавила эксперт.

Как же отличить натуральный, безопасный сыр от сырного продукта – советы специалиста:

1. Разница в цене

Сырный продукт намного дешевле хорошего сыра.

2. Запах

Сырный продукт будет иметь ярко-выраженный синтетический запах, а настоящий сыр имеет очень приятный молочный и такой же вкус.

3. Внешний вид

Запомните, сырный продукт всегда вязкий, не упругий, он ломается, гнется. Настоящий, в зависимости от вида – всегда твердый, рыхлый и если это, например, бри – мягкий и тягучий.

Эксперт рекомендует не экономить на таких продуктах, как сыр, да и вообще на всех качественных и натуральных продуктах, ведь именно от того, что мы едим зависит напрямую наше здоровье.

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