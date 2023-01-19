Очень часто хозяйки сталкиваются с такой проблемой на кухне – въевшийся жир на поверхности плиты. Стоит отметить, что не обязательно использовать химию, чтобы все до блеска отмыть.

Редакция FoodOboz делится советами и лучшими домашними средствами, которые помогут отмыть на плите даже самые въевшиеся пятна.

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1. Пищевая сода

Достаточно будет соду насыпать в миску, около 1/2 стакана, добавить воду и перемешать. Готовую смесь нанесите на загрязненную поверхность, оставьте на 5-7 минут, но если пятна уже сильно въелись, оставьте на 20-25 минут, а после хорошо вытрите весь жир.

2. Уксус и сода

Уксусом аккуратно полейте поверхность плиты, сверху присыпьте содой, оставьте на 5-7 минут и после помойте плиту, она будет как новая и от пятен не останется ни следа.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, чем отмыть духовку от жира и гари, чтобы она была как новая.