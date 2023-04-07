Очень часто новая кухонная мебель через месяц может пожелтеть от жира, который при приготовлении еды оседает на поверхностях. Часто даже при помощи химии от них не так быстро и эффективно можно избавится. Но, при этом можно дома сделать очень эффективные средства например из соды, уксуса, мыла, которые очень быстро отмоют весь жир из поверхностей и шкафчиков.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и из чего приготовить домашние чистящие, щадящие средства для чистки кухонной мебели от жира.

1. Паста из соды и воды

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Достаточно в миску насыпать соду, добавить воду, перемешать все до состояния жидкой пасты. После готовую пасту нанесите губкой на поверхности, которые необходимо отмыть от жира, оставьте на 15-20 минут и после обработайте все щеткой или жесткой стороной губки. После помойте все проточной водой.

2. Сода с хозяйственным мылом

Хозяйственное мыло – идеальное обезжиривающее средство для борьбы с жирными пятнами и жирного налета на кухонной мебели.

Для того, чтобы очистить кухонную мебель хозяйственным мылом, вам нужно всего лишь натереть мыло на терке, смешать смесь с теплой водой, перемешаю и губкой распределить жидкость по мебели и хорошо потереть. После смыть водой.

Еще можно смешать натертое мыло с содой и водой, также распределить смесь по кухонной мебели, оставить на 10-15 минут и после смыть мокрой губкой.

3. Растительное масло и сода для деревянных поверхностей

Для приготовления средства нужно взять небольшое количество растительного масла, лучше всего оливкового, потому что именно оно обладает защитными свойствами, полезными для древесины.

Налейте масло в небольшую миску и добавьте в него соду, перемешайте, чтобы получилась кашица. Наберите губкой эту смесь и обработайте все деревянные поверхности, но так, чтобы не повредить их. После помойте водой.

Стоит отметить, что это средство подойдет как для натурального дерева, так и для МДФ.

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