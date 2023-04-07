Как отмыть жир с кухонных шкафов растительным маслом, содой и хозяйственным мылом: делимся простыми лайфхаками
Очень часто новая кухонная мебель через месяц может пожелтеть от жира, который при приготовлении еды оседает на поверхностях. Часто даже при помощи химии от них не так быстро и эффективно можно избавится. Но, при этом можно дома сделать очень эффективные средства например из соды, уксуса, мыла, которые очень быстро отмоют весь жир из поверхностей и шкафчиков.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и из чего приготовить домашние чистящие, щадящие средства для чистки кухонной мебели от жира.
1. Паста из соды и воды
Достаточно в миску насыпать соду, добавить воду, перемешать все до состояния жидкой пасты. После готовую пасту нанесите губкой на поверхности, которые необходимо отмыть от жира, оставьте на 15-20 минут и после обработайте все щеткой или жесткой стороной губки. После помойте все проточной водой.
2. Сода с хозяйственным мылом
Хозяйственное мыло – идеальное обезжиривающее средство для борьбы с жирными пятнами и жирного налета на кухонной мебели.
Для того, чтобы очистить кухонную мебель хозяйственным мылом, вам нужно всего лишь натереть мыло на терке, смешать смесь с теплой водой, перемешаю и губкой распределить жидкость по мебели и хорошо потереть. После смыть водой.
Еще можно смешать натертое мыло с содой и водой, также распределить смесь по кухонной мебели, оставить на 10-15 минут и после смыть мокрой губкой.
3. Растительное масло и сода для деревянных поверхностей
Для приготовления средства нужно взять небольшое количество растительного масла, лучше всего оливкового, потому что именно оно обладает защитными свойствами, полезными для древесины.
Налейте масло в небольшую миску и добавьте в него соду, перемешайте, чтобы получилась кашица. Наберите губкой эту смесь и обработайте все деревянные поверхности, но так, чтобы не повредить их. После помойте водой.
Стоит отметить, что это средство подойдет как для натурального дерева, так и для МДФ.
Также на OBOZREVATEL сообщалось, чем быстро и эффективно отмыть кухонную вытяжку от жира.