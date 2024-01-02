Как ''оживить'' зачерствевший хлеб: лайфхак, покоривший TikTok

Довольно часто хлеб успевает затвердеть до того, как его съели. В таком случае не остается другого варианта, кроме как его выбросить.

Но недавно в TikTok фудблогер с ником dishingitwithamanda рассказала об интересном лайфхаке. Благодаря нескольким движениям можно придать твердому хлебу новую жизнь и использовать его в полезных целях.

Способ приготовления

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"Гринки - это просто хлеб с небольшим количеством ботокса и макияжа", - говорит блоггер, объясняя, что не собирается выбрасывать пищу, даже если речь идет об затвердевшем хлебе.

1. Взять твердый хлеб и порезать его на меньшие куски.

2. Сбрызнуть хлеб небольшим количеством оливкового масла и добавить приправы по вкусу.

3. Отправить хлеб в духовку, разогретую до 200 градусов на 5-7 минут.

В результате должны получиться невероятного вкуса гренки, которые можно добавлять в салаты, или крем-супы. А если поместить гренки в герметичную емкость, то хранить их можно в течение довольно продолжительного времени и использовать в случае необходимости.

Также горячие гренки можно посыпать пармезаном и изрядно перемешать. В таком случае гренки станут еще вкуснее и отлично дополнят основное блюдо.

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