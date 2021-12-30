Как переесть и перепить в Новогоднюю ночь: жирные лайфхаки

Соцсети мерцают советами, рекомендациями и правилами, "как выжить на Новогодние праздники".

Советуют воздерживаться, пригубить, понюхать и наслаждаться компанией.

Давайте будем честны: вам неинтересны такие советы.

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Бо олів'є із йогуртом замість майонезу, паровими тефтельками замість стікаючого жиром смаженого стейка, кислий морс замість самогону і щипучої коли – це навіть звучить сумно.

Відразу скажу – ні! Жеріть все! Пам'ятайте, що ви йдете в гості лише для одного – наїстися і напитися!

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Не треба нюхати, пригубляти і ні в якому разі стримувати себе.

Прийшли в гості — сідайте за стіл і починайте.

В новорічну ніч для вас не має бути ніяких правил та заборон.

Мішайте і пакуйте у себе з потрійним завзяттям!

Саме в Новорічну ніч ви можете відчути свій шлунок.

Для цього хоча б годину напихайте у нього побільше і бажано -- шарами -- шар олів'є, шар шуби, вінігрєт, ковбаса, бутерброди з ікрою, голубці, квашені огірки і мариновані гриби, котлети і холодець, торт, мандарини, знову олів'є і так по колу.

Дуже важливо нічого не жувати, а ковтати все швидко і цілим, як удав. Через годину ваш шлунок набуде форми баскетбольного м'яча, а очі почнуть лізти з орбіт — це перший дзвіночок, щоб не здаватись без бою!

Тоді можете і запити. Не стримуйте своїх бажань, міксуйте все, як діджей, чим яскравіші кольори, тим краще.

Особливо змішуйте алкголь і жирне: це те, що взвинтить вашу підшлункову залозу: якщо ви її ніколи до цього не відчували, відчуєте обов'язково. І дуже надовго.

Через три години безперервного ковтання не сходьте з дистанції: все наїджене та напите досягне кишечника і поступово ваше тіло стане набувати форми повітряної кульки, наповненої газами.

Але ви все одно, ні в якому разі не танцюйте і взагалі не рухайтеся, головне -- не вставайте з-за столу, ваше місце тут – до останнього грибочка на тарілці.

Ігноруйте овочі, салати, то все -- для зожніків і ботанів, ви ж не такі, вам -- лише смажене, жирне та копчене. Щоб гулять так гулять, щоб все було яскраво і надовго запам'яталось.

І не лише вам.

Якщо почне туманитись та паморочитись у голові від такої неймовірної новорічної ночі, не зупиняйтеся – дочекайтеся, щоб скрутило навпіл.

Ваші основні пункти:

1. Жирне-прежирне.

2. Солодке і жирне.

3. Смажене і гостре.

4. Алкогольне і жирне, особливо – на голодний шлунок.

5. Ніяких перерв, ніяких передишок, ніяких жартів, танців і руханок.

Якщо наступного ранку вам буде важко відірвати голову від подушки, колір обличчя буде відтінку молодого салату, то знайте, що то все – саме від нього, від них, від тих двох листочків шпинату, які ненароком прокралися у шубу, мабуть, був не свіжим той шпинат.

Якщо ж у ваших планах – зустріч багатьох наступних нових років, то зробіть все з точністю до навпаки і передайте це іншим:)

А Ви змішуватимете катлєти з тортом і горілкою?