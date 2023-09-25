Чего только не готовят из тыквы: суп, кашу, полезные конфеты и салаты. Кроме того, овощ может стать основой для запеканки. Особенно вкусно дополнить такое блюдо творогом. Выпечка получается очень нежной, муссовой и просто тает во рту.

В одном из кулинарных блогов (cook_enjoying) в Instagram был опубликован рецепт тыквенно-творожной запеканки.

Ее особенность состоит в том, что два разных теста поочередно выкладывают в форму. Благодаря этому в готовом виде запеканка получается полосатой, как пирог "Зебра".

Видео дня

Ингредиенты:

Творожная масса:

творог – 400 г

яйца – 2 шт

сахар – 40-80 г

ванильный сахар

кефир\йогурт – 100 г

молоко – 100-150 г

мука – 3 ст. л.

Тыквенная масса:

тыква – 500 г

яйца – 2 шт

сахар – 100 г

цедра лимона или апельсина

корица, мускат, кардамон, гвоздика

мука – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для приготовления творожной массы нужно смешать творог, сахар, ваниль, яйца и кефир, взбить все блендером до однородной массы.

2. К полученной массе добавить муку и перемешать все лопаткой.

3. Для приготовления тыквенной массы нужно заранее запечь тыкву при температуре 200 градусов 30-50 минут. В готовом виде овощ охладить.

4. Запеченную тыкву, яйца, сахар, цедру и специи взбить блендером до однородной массы.

5. К полученной массе добавить муку и перемешать все лопаткой.

6. Форму смазать маслом. Выложить сначала 1 ст. л. творожной массы, наверх – столько же тыквенной. Делать так, пока не окончатся ингредиенты.

7. Выпекать запеканку при температуре 180 градусов 50 минут. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: