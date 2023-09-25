Как пирог "Зебра": рецепт яркой тыквенной запеканки с творогом
Чего только не готовят из тыквы: суп, кашу, полезные конфеты и салаты. Кроме того, овощ может стать основой для запеканки. Особенно вкусно дополнить такое блюдо творогом. Выпечка получается очень нежной, муссовой и просто тает во рту.
В одном из кулинарных блогов (cook_enjoying) в Instagram был опубликован рецепт тыквенно-творожной запеканки.
Ее особенность состоит в том, что два разных теста поочередно выкладывают в форму. Благодаря этому в готовом виде запеканка получается полосатой, как пирог "Зебра".
Ингредиенты:
Творожная масса:
- творог – 400 г
- яйца – 2 шт
- сахар – 40-80 г
- ванильный сахар
- кефир\йогурт – 100 г
- молоко – 100-150 г
- мука – 3 ст. л.
Тыквенная масса:
- тыква – 500 г
- яйца – 2 шт
- сахар – 100 г
- цедра лимона или апельсина
- корица, мускат, кардамон, гвоздика
- мука – 4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для приготовления творожной массы нужно смешать творог, сахар, ваниль, яйца и кефир, взбить все блендером до однородной массы.
2. К полученной массе добавить муку и перемешать все лопаткой.
3. Для приготовления тыквенной массы нужно заранее запечь тыкву при температуре 200 градусов 30-50 минут. В готовом виде овощ охладить.
4. Запеченную тыкву, яйца, сахар, цедру и специи взбить блендером до однородной массы.
5. К полученной массе добавить муку и перемешать все лопаткой.
6. Форму смазать маслом. Выложить сначала 1 ст. л. творожной массы, наверх – столько же тыквенной. Делать так, пока не окончатся ингредиенты.
7. Выпекать запеканку при температуре 180 градусов 50 минут. Приятного аппетита!
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