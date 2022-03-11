Как питаться в условиях войны и обеспечить потребность в питательных веществах – советы специалиста

В Украине уже 16 дней продолжается война России против Украины. В это тяжелое время все переживают разный спектр эмоций, большинство из которых – негативные. Специалисты рекомендуют в это время есть полезные и сытные продукты, которые дадут заряд энергии, среди которых: овощи, мясо, рыба, творог, яйца.

Диетолог Ольга Безугла отмечает, что стрессовая ситуация, изменение привычного питания могут привести к росту заболеваемости, снижению иммунитета, повышению восприимчивости к инфекциям.

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Сбалансировать рацион минимальными затратами и усилиями можно:

1. Когда мы потребляем продукты одной группы, например только углеводы, то насыщение меньше. Когда дополняем нашу тарелку помимо углеводов по возможности белком и овощами+жиры, то насыщение выше, а это значит, что последующее чувство голода возникнет значительно позже;

2. Предпочитайте продукты длительного хранения, а также отсутствие специальных условий хранения, они позволят в случае отсутствия электричества питаться полноценно;

3. Углеводы – самый доступный источник энергии. Берите их из круп, крахмалистых овощей, хлеба, макарон. По возможности чередуйте их и выбирайте цельнозерновые;

4. Дополняйте углеводы источниками белка – мясо, творог, яйца. Альтернативная – мясные и рыбные консервы или растительный белок – бобовые, чечевица, фасоль (подходят и консервированные);

5. Потребность в клетчатке закрываем за счет потребления доступных овощей: капуста белокочанная, заморозки, квашеные или консервированные овощи. Обратите внимание на сухую морскую капусту, ее можно замочить и добавлять в салаты – это отличный источник йода;

6. Чтобы получить больше энергии в рацион, добавляйте жиры, там целых 9 ккал на 1 грамм. Сейчас это не авокадо и оливки, например, а орехи и растительное масло (источник витамина А, Д, Е, фолиевой кислоты), семена, сало.

7. Еду выбираем из всего возможного, ориентируемся при наличии вокруг, в магазинах (если они открыты), в подвалах, у родных.

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