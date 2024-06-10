Щавлевый борщ – это популярное украинское блюдо, которое готовят именно в весенне-летний период. В основе, обычно, наваристый мясной бульон. Зелень добавляет освежающую кислинку и зеленый цвет Но когда-то этот борщ имел именно белый цвет, потому что готовился на кислом молоке.

Вместе с хозяйками Винницкой области Галиной и Еленой белый щавелевый борщ приготовил известный украинский телеведущий Константин Грубич. Рецептом поделился на своей странице в Facebook.

Ингредиенты:

вода – 1 л

простокваша (или кефир или сыворотка) – 1 л

пшено замоченное – 150 г

картофель – 300 г

яйца вареные – 3 шт.

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

квасец (щавель) – 200 г

лук зеленый – 50 г

петрушка – 30 г

соль, перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварить яйца.

2. В воду закинуть пшено и нарезанный кубиком картофель.

3. Нарезать лук.

4. Хорошо промыть щавель и порезать.

5. Натереть морковь. Вместе с луком отправить в сковороду жариться.

6. Отварные яйца нарезать большими кусочками.

7. К картофелю с пшеном добавить простоквашу. Борщ не должен очень кипеть

8. Добавить щавель, зеленый лук, нарезанные яйца, зажарку.

9. Добавить измельченную зелень.

10. Засыпать немного перца и дать покипеть буквально минуту.

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