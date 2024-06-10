Как по-настоящему выглядит аутентичный борщ со щавелем: не зеленый, а белый
Щавлевый борщ – это популярное украинское блюдо, которое готовят именно в весенне-летний период. В основе, обычно, наваристый мясной бульон. Зелень добавляет освежающую кислинку и зеленый цвет Но когда-то этот борщ имел именно белый цвет, потому что готовился на кислом молоке.
Вместе с хозяйками Винницкой области Галиной и Еленой белый щавелевый борщ приготовил известный украинский телеведущий Константин Грубич. Рецептом поделился на своей странице в Facebook.
Ингредиенты:
- вода – 1 л
- простокваша (или кефир или сыворотка) – 1 л
- пшено замоченное – 150 г
- картофель – 300 г
- яйца вареные – 3 шт.
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- квасец (щавель) – 200 г
- лук зеленый – 50 г
- петрушка – 30 г
- соль, перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварить яйца.
2. В воду закинуть пшено и нарезанный кубиком картофель.
3. Нарезать лук.
4. Хорошо промыть щавель и порезать.
5. Натереть морковь. Вместе с луком отправить в сковороду жариться.
6. Отварные яйца нарезать большими кусочками.
7. К картофелю с пшеном добавить простоквашу. Борщ не должен очень кипеть
8. Добавить щавель, зеленый лук, нарезанные яйца, зажарку.
9. Добавить измельченную зелень.
10. Засыпать немного перца и дать покипеть буквально минуту.
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