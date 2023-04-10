Квашеная капуста – это не только вкусное и полезное, но и универсальное блюдо на все случаи жизни, которое подают на любое празднование и просто на ежедневный стол. Готовят ее на зиму по-разному: с морковью, свеклой, медом, рассолом и клюквой.

Фудблогер Диана с ником smishna_diana на своей странице в Instagram поделилась рецептом квашеной капусты по-новому, а именно – с грибами.

Ингредиенты:

капуста

грибы

морковь (на 3 шт капусты требуется 1 шт моркови)

лавровые листья

перец горошек

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Рассол:

вода – 1 л

соль – 1 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинковать и переложить в удобную тару.

2. Натереть и добавить морковь. Добавить также перец горошек и лавровые листья.

3. Предварительно отварить и добавить грибы в капусту. В зависимости от того, сколько готовите капусты, ингредиенты лучше выложить слоями.

4. Смешать все ингредиенты для рассола, залить капусту. Его должно быть столько, чтобы он полностью покрывал капусту.

5. Капусту накрыть пакетом и установить сверху пресс. Оставить в таком виде на 3 дня, периодически перемешивая ее.

6. После этого нужно разложить капусту в банки и закрыть капроновыми крышками. Хранить в прохладном месте.

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