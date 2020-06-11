Как побороть тягу к сладкому: озвучены 10 простых способов

Продукты с низким гликемическим индексом или высоким содержанием хрома, ванильные запахи и физические упражнения – это лишь часть способов, благодаря которым можно побороть тягу к сладкому.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с 10 способами, опубликованными на thehealthsite.com, которые помогут избавиться от сахарной зависимости.

Есть больше продуктов с низким гликемическим индексом (GI)

Тяга к сладкому часто является признаком того, что уровень сахара в крови не сбалансирован. Чтобы это исправить, нужно есть немного и часто (небольшие закуски в течение дня). При этом важно выбирать продукты с низким гликемическим индексом, которые будут медленно выделять энергию. Речь идет о некрахмалистых овощах, орехах, бобовых и сложных углеводах, таких как овес и коричневый рис.

Стабилизировать уровень сахара в крови с помощью хрома

Минеральный хром стабилизирует уровень сахара в крови. Тем, у кого наблюдается регулярное и интенсивное желание съесть что-то сладкое, нужно учесть, что это может быть признаком его низкого количества в рационе. Чтобы решить эту проблему, следует увеличить потребление таких продуктов, как яблоки, брокколи, грибы, спаржа, цельные зерна и виноградный сок.

Брокколи Getty

Сосредоточиться на преимуществах сокращения сахара в диете

Иногда бывает трудно сохранять решимость в сокращении потребления сахара. Однако необходимо сосредоточиться на тех преимуществах, которые можно получить, чтобы оставаться мотивированными.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что сахар может изменить способность изучать и запоминать информацию, в то время как исследования показали, что он так же вреден для организма, как алкоголь и сигареты. Кроме того, высокий уровень сахара в крови может вызвать процесс, называемый гликированием, который повреждает коллаген, приводя к обвисшей коже и морщинам.

Использовать ванильный аромат

Тем, кто борется с постоянным пристрастием к сахару, следует использовать парфюм, освежитель воздуха или свечу с ароматом ванили. Исследование, проведенное в больнице Святого Георгия на юге Лондона, показало, что нанесение ванильных пятен на руки участников значительно снижает их аппетит к сладким продуктам и напиткам. Считается, что запах ванили может помочь подавить тягу к сладким продуктам.

Сделать дни более приятными

По мнению исследователей, полдень – это самое опасное время для тяги: 62% людей нарушают диету именно в середине дня. Ученые также обнаружили, что стресс и скука были наиболее распространенными причинами нарушения диеты.

Выбрать здоровые и питательные альтернативы

Трудно устоять перед употреблением сахара, если близкие люди едят различные сладости. Вместо того, чтобы чувствовать себя обделенными, следует выбирать вкусные и полезные для здоровья закуски. Как вариант, можно приготовить фруктовый салат, перекусить цельнозерновыми крекерами или попробовать фрукты с натуральным йогуртом.

Повысить уровень счастья

Употребление в пищу углеводов запускает выброс гормона серотонина, поэтому часто хочется сладкого, когда появляется чувство подавленности или потребность в утешении. Чтобы естественным образом повысить уровень серотонина, необходимо использовать эфирные масла, улучшающие настроение, такие как нероли и лимон, или проводить больше времени на солнце или в компании друзей.

Сделай себя счастливым Getty

Увеличить уровень энергии с помощью упражнений

Одна из причин, по которой появляется тяга к сахару, заключается в том, что не хватает энергии. В то время как физические упражнения могут быть последним, что хочется делать, регулярная физическая нагрузка способна увеличить энергетические уровни естественным образом. Упражнения также помогут чувствовать себя хорошо, что побудит заботиться о фигуре и сопротивляться тяге к сахару.

Определить триггеры

Чтобы помочь преодолеть тягу к сахару и не поддаваться искушению, нужно определить закономерности своей тяги и избегать тех вещей, которые ее вызывают. Например, тем, кто обычно покупает сладкий кофе по дороге на работу, следует попробовать выбрать другой маршрут, подальше от любимого кафе. Если желание съесть сладкое вызвано стрессом, необходимо найти более здоровый способ справиться со своими эмоциями.

Исключить диетические напитки

Диетические напитки могут показаться идеальным решением для тех, кто борется с тягой к сладкому. Тем не менее, хотя они и считаются низкокалорийными, исследования Техасского научного центра здравоохранения в Сан-Антонио показали, что употребление таких напитков может фактически увеличить объем талии и привести к увеличению веса. Это связано с тем, что искусственные подсластители вызывают аппетит и усугубляют ситуацию.

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