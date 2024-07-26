Видео дня
Как подать оливки на стол: вариант необычной закуски
Если вы просто высыпаете оливки на тарелку и подаете их на стол в таком виде, самое время прекратить это делать.
Как оригинально и красиво подать оливки на стол, в Instagram рассказала фудблогер Инны Ключник. Она утверждает, что ваши гости будут удивлены видом этой закуски, а также ее интересным вкусом.
Ингредиенты
- Оливки
- Фета или бриндза
- Чеснок
- Лимон
- Базилик
- Масло
Способ приготовления
1. Высыпаем оливки в банку, отделяя рассол.
2. Добавляем измельченный чеснок.
3. Лимон нарезаем на кружки и добавляем два из них в банку.
4. Фету или бриндзу нарезаем кубиками и также добавляем к оливкам.
5. Добавляем 1 ч.л. сушеного базилика заливаем все маслом.
6. Закрываем банку крышкой и даем немного настояться.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты закусок: