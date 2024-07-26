Если вы просто высыпаете оливки на тарелку и подаете их на стол в таком виде, самое время прекратить это делать.

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Как оригинально и красиво подать оливки на стол, в Instagram рассказала фудблогер Инны Ключник. Она утверждает, что ваши гости будут удивлены видом этой закуски, а также ее интересным вкусом.

Ингредиенты

Оливки

Фета или бриндза

Чеснок

Лимон

Базилик

Масло

Способ приготовления

1. Высыпаем оливки в банку, отделяя рассол.

2. Добавляем измельченный чеснок.

3. Лимон нарезаем на кружки и добавляем два из них в банку.

4. Фету или бриндзу нарезаем кубиками и также добавляем к оливкам.

5. Добавляем 1 ч.л. сушеного базилика заливаем все маслом.

6. Закрываем банку крышкой и даем немного настояться.

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