Как похудеть после праздников: детокс-диета Гвинет Пэлтроу

Пора выбираться из объятий оливье, шубы и крабового салата. Чтобы разгрузить организм, предлагаем вам детокс-меню на неделю от голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу.

Она известна не только актерскими работами, которые, к слову, в свое время принесли ей премии "Оскар" и "Золотой глобус", но и фанатичной любовью к здоровому образу жизни. В авторском блоге GOOP Гвинет регулярно делится полезными рецептами, а также дает примерный рацион диет, разработанных известными диетологами.

Например, это детокс-меню для Гвинет на неделю составил Алехандо Юнгер – известный диетолог и автор нашумевшей книги Clean. Среди его постоянных клиентов кроме Гвинет Пэлтроу также были замечены Деми Мур, Наоми Кэмпбелл и многие другие знаменитости.

Помимо диеты занимайся йогой или дыхательной гимнастикой. Источник: fashionweekdaily.com/Zoey Grossman

Детокс-меню на неделю:

День №1

07:00 – стакан воды комнатной температуры с лимоном;

08:00 – чашка травяного чая;

10:00 (завтрак) – смузи из миндального молока и черники;

11:30 – стакан кокосовой воды (без сахара в составе);

13:30 (обед) – салат из моркови с имбирем;

16:00 (перекус) – горсть тыквенных или подсолнечных семечек;

18:00 (ужин) – суп из брокколи и рукколы.

День №2

07:00 – стакан воды с лимоном;

08:00 – чашка травяного чая;

10:00 (завтрак) – молочное смузи из малины и риса;

11:30 – стакан кокосовой воды;

13:30 (обед) – курица терияки и зеленые овощи на пару;

16:00 (перекус) – мисо-суп с кресс-салатом;

18:00 (ужин) – суп из гороха и базилика.

День №3

07:00 – стакан воды с лимоном;

08:00 – чашка травяного чая;

10:00 (завтрак) – овсянка (можно сварить на миндальном молоке);

11:30 – стакан кокосовой воды;

13:30 (обед) – смузи из миндального молока и черники;

16:00 (перекус) – сок из огурца, базилика и лайма;

18:00 (ужин) – мисо-суп с кресс-салатом или смузи из зеленых овощей.

День №4

07:00 – стакан воды с лимоном;

08:00 – чашка травяного чая;

10:00 (завтрак) – смузи из кокосового молока и манго;

11:30 – стакан кокосовой воды;

13:30 (обед) – мисо-суп с кресс-салатом;

16:00 (перекус) – горсть черники;

18:00 (ужин) – лосось и зеленые овощи на пару.

День №5

07:00 – стакан воды с лимоном;

08:00 – чашка травяного чая;

10:00 (завтрак) – смузи из миндального молока и персика;

11:30 – стакан кокосовой воды;

13:30 (обед) – салат из сырой моркови, редиски, огурцов, цуккини, имбиря и отварной зеленой фасоли;

16:00 (перекус) – сок из свеклы, моркови, яблок и имбиря;

18:00 (ужин) – огуречный суп с авокадо.

День №6

07:00 – стакан воды с лимоном;

08:00 – чашка травяного чая;

10:00 (завтрак) – смузи из миндального молока и черники;

11:30 – стакан кокосовой воды;

13:30 (обед) – лосось и зеленые овощи на пару с каплей оливкового масла и лимона;

16:00 (перекус) – зеленый сок;

18:00 (ужин) – курица терияки с рисом и цуккини.

День №7

07:00 – стакан воды с лимоном;

08:00 – чашка травяного чая;

10:00 (завтрак) – молочное смузи из малины и риса;

11:30 – стакан кокосовой воды;

13:30 (обед) – мисо-суп с овощами;

16:00 (перекус) – горсть миндаля;

18:00 (ужин) – рыба на пару, киноа и жареный кабачок.

Детокс-диету лучше начинать в пятницу. Источник: seattlemet.com/COURTESY NORDSTROM

Кроме того, Алехандро Юнгер дает еще несколько советов, которые сделают детокс-диету более эффективной:

Регулярно занимайся йогой или выполняй дыхательную гимнастику.

Ходи в сауну, баню-хаммам или старайся хорошенько пропотеть во время занятий спортом: пот поможет выводить токсины и шлаки из организма.

Соблюдай 12-часовой перерыв после последнего приема пищи: если ты ужинаешь в девять часов вечера, то не стоит завтракать раньше девяти утра.

Покупай фермерские органические продукты, они благотворно влияют не только на процесс детоксикации и очищения организма, но и на твое самочувствие.

Исключи из рациона все зерновые продукты с клейковиной, морепродукты, жирные орехи, картофель, помидоры, перец, баклажаны, приправы, сахар, кофеин и алкоголь во время этой диеты. Эти продукты задерживают токсины в организме.

Чтобы не сорваться на "запрещенку" (сладости или фаст-фуд), начинай эту диету в пятницу: во время диеты тебе обеспечены перепады настроения, которые легче пережить во время выходных.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Гвинет Пэлтроу тайно вышла замуж в Лос-Анджелесе. Ее избранником стал продюсер Брэд Фэлчак.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал