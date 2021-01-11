Как похудеть после праздников: детокс-диета Гвинет Пэлтроу

Пора выбираться из объятий оливье, шубы и крабового салата. Чтобы разгрузить организм, предлагаем вам детокс-меню на неделю от голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу.
Она известна не только актерскими работами, которые, к слову, в свое время принесли ей премии "Оскар" и "Золотой глобус", но и фанатичной любовью к здоровому образу жизни. В авторском блоге GOOP Гвинет регулярно делится полезными рецептами, а также дает примерный рацион диет, разработанных известными диетологами.
Например, это детокс-меню для Гвинет на неделю составил Алехандо Юнгер – известный диетолог и автор нашумевшей книги Clean. Среди его постоянных клиентов кроме Гвинет Пэлтроу также были замечены Деми Мур, Наоми Кэмпбелл и многие другие знаменитости.
Детокс-меню на неделю:
День №1
07:00 – стакан воды комнатной температуры с лимоном;
08:00 – чашка травяного чая;
10:00 (завтрак) – смузи из миндального молока и черники;
11:30 – стакан кокосовой воды (без сахара в составе);
13:30 (обед) – салат из моркови с имбирем;
16:00 (перекус) – горсть тыквенных или подсолнечных семечек;
18:00 (ужин) – суп из брокколи и рукколы.
День №2
07:00 – стакан воды с лимоном;
08:00 – чашка травяного чая;
10:00 (завтрак) – молочное смузи из малины и риса;
11:30 – стакан кокосовой воды;
13:30 (обед) – курица терияки и зеленые овощи на пару;
16:00 (перекус) – мисо-суп с кресс-салатом;
18:00 (ужин) – суп из гороха и базилика.
День №3
07:00 – стакан воды с лимоном;
08:00 – чашка травяного чая;
10:00 (завтрак) – овсянка (можно сварить на миндальном молоке);
11:30 – стакан кокосовой воды;
13:30 (обед) – смузи из миндального молока и черники;
16:00 (перекус) – сок из огурца, базилика и лайма;
18:00 (ужин) – мисо-суп с кресс-салатом или смузи из зеленых овощей.
День №4
07:00 – стакан воды с лимоном;
08:00 – чашка травяного чая;
10:00 (завтрак) – смузи из кокосового молока и манго;
11:30 – стакан кокосовой воды;
13:30 (обед) – мисо-суп с кресс-салатом;
16:00 (перекус) – горсть черники;
18:00 (ужин) – лосось и зеленые овощи на пару.
День №5
07:00 – стакан воды с лимоном;
08:00 – чашка травяного чая;
10:00 (завтрак) – смузи из миндального молока и персика;
11:30 – стакан кокосовой воды;
13:30 (обед) – салат из сырой моркови, редиски, огурцов, цуккини, имбиря и отварной зеленой фасоли;
16:00 (перекус) – сок из свеклы, моркови, яблок и имбиря;
18:00 (ужин) – огуречный суп с авокадо.
День №6
07:00 – стакан воды с лимоном;
08:00 – чашка травяного чая;
10:00 (завтрак) – смузи из миндального молока и черники;
11:30 – стакан кокосовой воды;
13:30 (обед) – лосось и зеленые овощи на пару с каплей оливкового масла и лимона;
16:00 (перекус) – зеленый сок;
18:00 (ужин) – курица терияки с рисом и цуккини.
День №7
07:00 – стакан воды с лимоном;
08:00 – чашка травяного чая;
10:00 (завтрак) – молочное смузи из малины и риса;
11:30 – стакан кокосовой воды;
13:30 (обед) – мисо-суп с овощами;
16:00 (перекус) – горсть миндаля;
18:00 (ужин) – рыба на пару, киноа и жареный кабачок.
Кроме того, Алехандро Юнгер дает еще несколько советов, которые сделают детокс-диету более эффективной:
Регулярно занимайся йогой или выполняй дыхательную гимнастику.
Ходи в сауну, баню-хаммам или старайся хорошенько пропотеть во время занятий спортом: пот поможет выводить токсины и шлаки из организма.
Соблюдай 12-часовой перерыв после последнего приема пищи: если ты ужинаешь в девять часов вечера, то не стоит завтракать раньше девяти утра.
Покупай фермерские органические продукты, они благотворно влияют не только на процесс детоксикации и очищения организма, но и на твое самочувствие.
Исключи из рациона все зерновые продукты с клейковиной, морепродукты, жирные орехи, картофель, помидоры, перец, баклажаны, приправы, сахар, кофеин и алкоголь во время этой диеты. Эти продукты задерживают токсины в организме.
Чтобы не сорваться на "запрещенку" (сладости или фаст-фуд), начинай эту диету в пятницу: во время диеты тебе обеспечены перепады настроения, которые легче пережить во время выходных.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Гвинет Пэлтроу тайно вышла замуж в Лос-Анджелесе. Ее избранником стал продюсер Брэд Фэлчак.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал