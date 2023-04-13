Как покрасить мраморные яйца на Пасху: только натуральные красители

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как покрасить мраморные яйца на Пасху: только натуральные красители

Многие люди используют для окрашивания Пасхальных яиц луковую шелуху. Получается приятный янтарный цвет. Но если сделать с таким компонентом несколько простых манипуляций – на яйцах появится изысканный мраморный перелив.

О мраморном способе окрашивания пасхальных яиц рассказала фудблогер Надежда Оранская (nadia.oranska) в Instagram.

Как покрасить мраморные яйца на Пасху: только натуральные красители

Что понадобится:

  • марля
  • нить
  • шелуха лука
  • соль – 1 ст.л
  • уксус – 2 ст.л.
  • вода
  • чай каркаде – 100 г

Технология окрашивания яиц:

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Как покрасить мраморные яйца на Пасху: только натуральные красители

1. Яйца помыть и вытереть.

2. Шелуху порезать ножницами, добавить немного белой бумаги.

Как покрасить мраморные яйца на Пасху: только натуральные красители

3. Окунуть в воду яйцо.

4. Обвалять в шелухе, а затем завернуть в марлю.

Как покрасить мраморные яйца на Пасху: только натуральные красители

5. В кастрюлю насыпать чай, выложить яйца, добавить соль (нужна для того, чтобы яйца не потрескались и легко чистились).

6. Влить холодную воду, добавить уксус 9-10%.

Как покрасить мраморные яйца на Пасху: только натуральные красители

7. Добавить шелуха, которая осталась.

8. Поставить на огонь, варить 15 минут после закипания. Ооставить затем в отваре (чем дольше подержите, тем ярче цвет)

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