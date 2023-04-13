Как покрасить мраморные яйца на Пасху: только натуральные красители
Многие люди используют для окрашивания Пасхальных яиц луковую шелуху. Получается приятный янтарный цвет. Но если сделать с таким компонентом несколько простых манипуляций – на яйцах появится изысканный мраморный перелив.
О мраморном способе окрашивания пасхальных яиц рассказала фудблогер Надежда Оранская (nadia.oranska) в Instagram.
Что понадобится:
- марля
- нить
- шелуха лука
- соль – 1 ст.л
- уксус – 2 ст.л.
- вода
- чай каркаде – 100 г
Технология окрашивания яиц:
1. Яйца помыть и вытереть.
2. Шелуху порезать ножницами, добавить немного белой бумаги.
3. Окунуть в воду яйцо.
4. Обвалять в шелухе, а затем завернуть в марлю.
5. В кастрюлю насыпать чай, выложить яйца, добавить соль (нужна для того, чтобы яйца не потрескались и легко чистились).
6. Влить холодную воду, добавить уксус 9-10%.
7. Добавить шелуха, которая осталась.
8. Поставить на огонь, варить 15 минут после закипания. Ооставить затем в отваре (чем дольше подержите, тем ярче цвет)
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