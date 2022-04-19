Как покрасить яйца чаем каркаде: получится космический цвет
Кроме вкуснейшей паски, пасхальный стол не обходится без еще одного атрибута – пасхальных яиц. С каждым годом все больше хозяек отказываются от вредных красителей и ищут альтернативу. К примеру, чай каркаде. Используя его, вы получите в прямом смысле космические пасхальные яйца: от серого до насыщенного фиолетового цвета.
Фудблогер Юлия Микулич (yulia_mikulich) на своей странице в Instagram рассказала, как покрасить яйца чаем каркаде.
Крася яйца чаем каркаде, хозяйки получают пасхальные яйца преимущественно таких цветов: фиолетовый и синий.
Покраска яиц в горячем чае – фиолетовый цвет
Ингредиенты:
вода – 500 мл
каркаде – 50 г
уксус – 1 ст. л.
Технология окрашивания:
1. Отдельно отварить яйца.
2. Вскипятить чай: смешать все ингредиенты в кастрюле, довести до кипения, после чего проварить еще несколько минут.
3. В полученный горячий чай опустить яйца. В зависимости от времени (10\20\30\60 минут) они будут иметь разные оттенки. Оптимальное время окрашивания – 20 минут.
Покраска яиц в холодном чае – синий цвет
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Оставшийся отвар чая нужно поставить в холодильник и полностью охладить. После этого опустить холодное сухое яйцо в чай на 20 минут. Результат – пасхальное яйцо синего цвета с фиолетовым оттенком.
Несколько хитростей от фудблогера:
За счет листьев пасхальные яйца имеют интересные потеки, похожие на космос.
Если достать листья из чая, пасхальные яйца будут однотонными.
Если опустить в отвар мокрое яйцо, потеков будет больше. Если сухое – меньше.
⠀Ранее OBOZREVATEL сообщал, как покрасить яйца натуральными красителями на Пасху-2022.