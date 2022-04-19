Как покрасить яйца чаем каркаде: получится космический цвет

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
10,5 т.
Как покрасить яйца чаем каркаде: получится космический цвет

Кроме вкуснейшей паски, пасхальный стол не обходится без еще одного атрибута – пасхальных яиц. С каждым годом все больше хозяек отказываются от вредных красителей и ищут альтернативу. К примеру, чай каркаде. Используя его, вы получите в прямом смысле космические пасхальные яйца: от серого до насыщенного фиолетового цвета.

Фудблогер Юлия Микулич (yulia_mikulich) на своей странице в Instagram рассказала, как покрасить яйца чаем каркаде.

Как покрасить яйца в космический цвет чаем каркаде

Крася яйца чаем каркаде, хозяйки получают пасхальные яйца преимущественно таких цветов: фиолетовый и синий.

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Покраска яиц в горячем чае – фиолетовый цвет

Чай каркаде для окрашивания яиц

Ингредиенты:

  • вода – 500 мл

  • каркаде – 50 г

  • уксус – 1 ст. л.

Технология окрашивания:

1. Отдельно отварить яйца.

2. Вскипятить чай: смешать все ингредиенты в кастрюле, довести до кипения, после чего проварить еще несколько минут.

Как правильно заварить чай каркаде

3. В полученный горячий чай опустить яйца. В зависимости от времени (10\20\30\60 минут) они будут иметь разные оттенки. Оптимальное время окрашивания – 20 минут.

Покраска яиц в холодном чае – синий цвет

Оставшийся отвар чая нужно поставить в холодильник и полностью охладить. После этого опустить холодное сухое яйцо в чай на 20 минут. Результат – пасхальное яйцо синего цвета с фиолетовым оттенком.

Как покрасить яйца космического цвета на Пасху-2022.

Несколько хитростей от фудблогера:

  • За счет листьев пасхальные яйца имеют интересные потеки, похожие на космос.

  • Если достать листья из чая, пасхальные яйца будут однотонными.

  • Если опустить в отвар мокрое яйцо, потеков будет больше. Если сухое – меньше.

⠀Ранее OBOZREVATEL сообщал, как покрасить яйца натуральными красителями на Пасху-2022.

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