Кроме вкуснейшей паски, пасхальный стол не обходится без еще одного атрибута – пасхальных яиц. С каждым годом все больше хозяек отказываются от вредных красителей и ищут альтернативу. К примеру, чай каркаде. Используя его, вы получите в прямом смысле космические пасхальные яйца: от серого до насыщенного фиолетового цвета.

Фудблогер Юлия Микулич (yulia_mikulich) на своей странице в Instagram рассказала, как покрасить яйца чаем каркаде.

Крася яйца чаем каркаде, хозяйки получают пасхальные яйца преимущественно таких цветов: фиолетовый и синий.

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Покраска яиц в горячем чае – фиолетовый цвет

Ингредиенты:

вода – 500 мл

каркаде – 50 г

уксус – 1 ст. л.

Технология окрашивания:

1. Отдельно отварить яйца.

2. Вскипятить чай: смешать все ингредиенты в кастрюле, довести до кипения, после чего проварить еще несколько минут.

3. В полученный горячий чай опустить яйца. В зависимости от времени (10\20\30\60 минут) они будут иметь разные оттенки. Оптимальное время окрашивания – 20 минут.

Покраска яиц в холодном чае – синий цвет

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Оставшийся отвар чая нужно поставить в холодильник и полностью охладить. После этого опустить холодное сухое яйцо в чай на 20 минут. Результат – пасхальное яйцо синего цвета с фиолетовым оттенком.

Несколько хитростей от фудблогера:

За счет листьев пасхальные яйца имеют интересные потеки, похожие на космос.

Если достать листья из чая, пасхальные яйца будут однотонными.

Если опустить в отвар мокрое яйцо, потеков будет больше. Если сухое – меньше.

⠀Ранее OBOZREVATEL сообщал, как покрасить яйца натуральными красителями на Пасху-2022.