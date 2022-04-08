Кроме вкуснейшей паски, пасхальный стол не обходится без еще одного атрибута – пасхальных яиц. С каждым годом все больше хозяек отказываются от вредных красителей и ищут альтернативу. К счастью, существует множество способов: от луковой шелухи до ромашкового чая.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и подготовила подборку натуральных красителей, которыми можно покрасить яйца на Пасху.

Желтый цвет

Куркума – необходимо прокипятить специю в воде 15 минут. Ориентировочные пропорции: 3 ст. л. куркумы\3 л воды. После этого в полученный отвар опустить отварные яйца. Уже через 15 минут вы получите пасхальные яйца насыщенного желтого цвета.

Видео дня

Ромашка – нужно предварительно заварить крепкий ромашковый чай. Примерные пропорции: 5 пакетиков чая\1 л воды. В полученном напитке отварить яйца до готовности. Оттенок выходит слегка бледным, нежным и пастельным.

Сиреневый и фиолетовый цвет

Черника – можно использовать как варенье, так и компот. Для первого способа советуют просто отварить яйца с вареньем. Во втором случае сок из черники лучше подогреть и замочить в нем уже отварные яйца.

Розовый цвет

Свекла – необходимо предварительно натереть свеклу и слегка залить водой. Затем добавить уксус (2 ст. л.) и кипятить массу в течение 5 минут. Готовый отвар процедить и положить в него отварные яйца.

Красный

Луковая шелуха – нужно шелуху залить водой в соотношении: 2 стакана шелухи\2 стакана воды. Получившуюся массу следует варить 1 час на слабом огне. Готовый отвар процедить и отварить на нем яйца до готовности. В таком случае цвет пасхальных яиц будет меняться от времени приготовления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно сварить и подготовить пасхальные яйца, чтобы они были безопасны для здоровья.