Окрашенные яйца – один из важнейших Пасхальных атрибутов. И чем разнообразнее технологии декорирование – тем привлекательнее будет корзина. Поэтому очень оригинально и необычно будет покрасить яйца рисом.

Технология окрашивания яиц рисом опубликована на странице блоггера Дианы Гологовец (diana_gologovets) в Instagram.

Способ окрашивания яиц:

1. Взять пакет для заморозки среднего размера.

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2. Насыпать в эту емкость рис.

3. Выбрать красители любого цвета.

4. Совместить их с рисом.

5. Закрыть пакет и хорошо перемешать крупу.

6. Яйца отварить.

7. По одному класть в рис и хорошо перемешать, чтобы вся поверхность покрылась краской.

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