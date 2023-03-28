Как покрасить яйца рисом: оригинальная идея декора на Пасху

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как покрасить яйца рисом: оригинальная идея декора на Пасху

Окрашенные яйца – один из важнейших Пасхальных атрибутов. И чем разнообразнее технологии декорирование – тем привлекательнее будет корзина. Поэтому очень оригинально и необычно будет покрасить яйца рисом.

Технология окрашивания яиц рисом опубликована на странице блоггера Дианы Гологовец (diana_gologovets) в Instagram.

Как покрасить яйца рисом: оригинальная идея декора на Пасху

Способ окрашивания яиц:

1. Взять пакет для заморозки среднего размера.

Как покрасить яйца рисом: оригинальная идея декора на Пасху
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2. Насыпать в эту емкость рис.

Как покрасить яйца рисом: оригинальная идея декора на Пасху

3. Выбрать красители любого цвета.

Как покрасить яйца рисом: оригинальная идея декора на Пасху

4. Совместить их с рисом.

5. Закрыть пакет и хорошо перемешать крупу.

Как покрасить яйца рисом: оригинальная идея декора на Пасху

6. Яйца отварить.

7. По одному класть в рис и хорошо перемешать, чтобы вся поверхность покрылась краской.

Как покрасить яйца рисом: оригинальная идея декора на Пасху

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