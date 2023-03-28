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Как покрасить яйца рисом: оригинальная идея декора на Пасху
Окрашенные яйца – один из важнейших Пасхальных атрибутов. И чем разнообразнее технологии декорирование – тем привлекательнее будет корзина. Поэтому очень оригинально и необычно будет покрасить яйца рисом.
Технология окрашивания яиц рисом опубликована на странице блоггера Дианы Гологовец (diana_gologovets) в Instagram.
Способ окрашивания яиц:
1. Взять пакет для заморозки среднего размера.
2. Насыпать в эту емкость рис.
3. Выбрать красители любого цвета.
4. Совместить их с рисом.
5. Закрыть пакет и хорошо перемешать крупу.
6. Яйца отварить.
7. По одному класть в рис и хорошо перемешать, чтобы вся поверхность покрылась краской.
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