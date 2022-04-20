Как покрасить яйца в патриотические цвета: идея на Пасху-2022

Пасха уже совсем скоро, и в этом году для всех украинцев она особенная. Боевое и победное настроение у нас сейчас наблюдается во всем. Даже в торжественных атрибутах. В социальных сетях все чаще появляются рецепты пасочек в сине-желтых цветах, а также пасхальные яйца. Последние сделать в домашних условиях очень просто.

Технология окрашивания яиц в желтый цвет опубликована на странице блогера Ирины Путивленко (putivlenko) в Instagram:

1. Собрать молодых веточек тополя.

2. Поломать их на меньшие части и проварите 30 минут.

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3. Опустить яйца в отвар. Также желтый цвет можно получить, если замочить яйца в отваре куркумы с паприкой.

Технология окрашивания яиц в голубой цвет опубликована на странице Олеси Куприн ( okuprin ) в Instagram :

1. Листья красной капусты промыть.

2. Нарезать большими кусочками.

3. Положить в ковшик, залить доверху водой.

4. Прокипятить, вынуть листья.

5. Отвар остудить, проварить на нем яйца около 10 минут.

6. Выключить плиту и оставить так на ночь.

7. Яйца будут голубыми.

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