Как полезно заготовить калину с сахаром на зиму: топ-2 лучших способа
Красные ягодки калины издавна славятся своими полезными свойствами. Существует не так много способов заготовить их на зиму – можно приготовить компот, джем и варенье. Однако самый простой вариант – перетереть калину с сахаром.
В одном из кулинарных блогов (КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ) в YouTube было опубликовано два способа заготовки калины с сахаром на зиму.
Способ 1
Ингредиенты:
- калина
- сахар
Технология:
1. Для начала нужно простерилизовать удобным для вас способом банки и крышки.
2. Калину промыть под проточной водой и перебрать ягоды. Оторвать хвостики.
3. Подготовленную калину перетереть через сито.
4. К полученному пюре добавить сахар (пропорции 1 л сока: 1 л сахара). Все тщательно перемешать.
5. Получившуюся массу разложить в банки и закрыть крышками. Готово!
Способ 2
Ингредиенты:
- калина
- сахар
Технология:
1. Для начала нужно помыть банки и калину, все просушить.
2. На дно чистой банки выложить 1 ст. л. сахара, выложить слой калины (1–1,5 сантиметров). Наверх равномерно высыпать еще 2 ст. л. сахара. Повторить так, пока не закончатся ингредиенты.
3. На этом этапе закрыть банку крышкой и хранить в холодильнике. Готово!
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