Красные ягодки калины издавна славятся своими полезными свойствами. Существует не так много способов заготовить их на зиму – можно приготовить компот, джем и варенье. Однако самый простой вариант – перетереть калину с сахаром.

В одном из кулинарных блогов (КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ) в YouTube было опубликовано два способа заготовки калины с сахаром на зиму.

Способ 1

Ингредиенты:

калина

сахар

Технология:

1. Для начала нужно простерилизовать удобным для вас способом банки и крышки.

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2. Калину промыть под проточной водой и перебрать ягоды. Оторвать хвостики.

3. Подготовленную калину перетереть через сито.

4. К полученному пюре добавить сахар (пропорции 1 л сока: 1 л сахара). Все тщательно перемешать.

5. Получившуюся массу разложить в банки и закрыть крышками. Готово!

Способ 2

Ингредиенты:

калина

сахар

Технология:

1. Для начала нужно помыть банки и калину, все просушить.

2. На дно чистой банки выложить 1 ст. л. сахара, выложить слой калины (1–1,5 сантиметров). Наверх равномерно высыпать еще 2 ст. л. сахара. Повторить так, пока не закончатся ингредиенты.

3. На этом этапе закрыть банку крышкой и хранить в холодильнике. Готово!

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