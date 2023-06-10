Куриное мясо является бюджетным, вкусным и простым в приготовлении продуктом. Из разных частей курицы можно приготовить: суп, бульон, отбивные, котлеты, а также например, филе можно добавлять в салаты. Куриные крылышки и голени можно вкусно запечь в духовке с овощами и специями.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно выбрать свежее куриное мясо, и как быстро определить на вид испорченное мясо. Информация была опубликована в издании Smaker.

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Как долго сырая курица может оставаться свежей?

Куриное мясо может храниться в холодильнике до двух дней! В морозильной камере при -18 С мясо может храниться до года. Очень осторожно нужно хранить мясо при комнатной температуре – максимум до 2-х часов.

Стоит отметить, что сырое куриное мясо может содержать бактерии, вызывающие пищевые отравления. Среди таких заболеваний следует отметить: Salmonella и coli, вызывающие сильную диарею, Campylobacter, приводящий к развитию кампилобактериоза.

Как выглядит свежее куриное мясо

Цвет

Качественное куриное мясо имеет розовый цвет. На нем не должно быть серого или желтого цвета. Если на мясе появились такие цвета, мы должны как можно быстрее от него избавиться!

Запах

Свежее куриное мясо также должно обладать нежным запахом. Тухлое мясо обычно имеет неприятный запах.

Структура

Свежее мясо всегда твердое. Когда вы нажмете пальцем, они должны быстро вернуться к исходной форме. Тухлая курица имеет неправильную форму и не так упругая.

Жидкость и липкость

Если мясо испорченное, из него будет вытекать жидкость, а также оно будет липким.

Как сохранить куриное мясо свежим?

Сохранение свежести куриного мяса зависит от способа его хранения. Мясо дольше останется свежим, если переложить его в герметичную посуду, а затем поставить в холодильник. А также его можно заморозить его, чтобы не беспокоиться, что оно испортится в течение года. Если же куриное мясо уже прошло термическую обработку – жареное или вареное, его можно хранить в холодильнике до четырех дней. Готовое мясо пролежит в морозильнике максимум три месяца.

Какое мясо дольше останется свежим – фасованное или на вес

Многие считают, что мясо с прилавка свежее упакованного. Реальность, к сожалению, совсем другая. Покупая расфасованное куриное мясо, вы имеете возможность читать этикетку. На ней указана информация о сертификатах, дате упаковки и сроке годности. А вот мясо на вес часто продается без такой информации. Вы, безусловно, можете спросить работника по стойке, но нельзя быть уверенным на 100% в достоверности информации. Кроме того, покупая мясо на вес, вы не сможете убедиться в его упругости, а вот упакованное мясо вы легко сможете потрогать.

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