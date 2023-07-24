Как пропарить капусту на голубцы за 7 минут: простой лайфхак
Пропаривание капусты для голубцов – достаточно долгое и кропотливое занятие. К тому же, при сбросе листьев с начала, есть опасность ошпариться, потому что брызги воды везде разлетаются. Но есть достаточно простое решение такой проблемы.
Редакция FoodOboz расскажет, как пропарить капусту для голубцов в микроволновке. Листья получатся очень мягкими, и можно будет очень легко завернуть в них начинку.
Как правильно пропарить капусту для голубцов в микроволновке:
1. Лучше всего выбирать капусту весом 1-1,5 кг.
2. Овощ нужно хорошо промыть.
3. Удалить кочерыжку, а также пожелтевшие листья.
4. Капусту положить в рукав для запекания или в пакет из полиэтилена.
5. Сделайте несколько отверстий вилкой,
6. Поместите в микроволновку.
7. Выберите режим максимальной мощности и установите таймер на 7 минут.
8. После пропаривания извлеките капусту.
9. Оставьте ее на несколько минут остыть.
10. Легко отделите листья.
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