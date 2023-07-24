Пропаривание капусты для голубцов – достаточно долгое и кропотливое занятие. К тому же, при сбросе листьев с начала, есть опасность ошпариться, потому что брызги воды везде разлетаются. Но есть достаточно простое решение такой проблемы.

Редакция FoodOboz расскажет, как пропарить капусту для голубцов в микроволновке. Листья получатся очень мягкими, и можно будет очень легко завернуть в них начинку.

Как правильно пропарить капусту для голубцов в микроволновке:

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1. Лучше всего выбирать капусту весом 1-1,5 кг.

2. Овощ нужно хорошо промыть.

3. Удалить кочерыжку, а также пожелтевшие листья.

4. Капусту положить в рукав для запекания или в пакет из полиэтилена.

5. Сделайте несколько отверстий вилкой,

6. Поместите в микроволновку.

7. Выберите режим максимальной мощности и установите таймер на 7 минут.

8. После пропаривания извлеките капусту.

9. Оставьте ее на несколько минут остыть.

10. Легко отделите листья.

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