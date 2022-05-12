Как порезать лук без слез: простой лайфхак

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
291
Как порезать лук без слез: простой лайфхак

Нарезание лука – еще то испытание, ведь этот овощ очень раздражает глаза. Поэтому при приготовлении блюд с таким продуктом, у хозяек часто выступают слезы. Но если воспользоваться одним простым лайфхаком – такой проблемы можно избежать.

Совет, который поможет не плакать при нарезании лука, опубликовало американское издание The Sun.

Как не плакать от лука

Для того, чтобы глаза не реагировали на лук, некоторые набирают в рот холодную воду и не глотают ее или жуют жвачку. Но стоит согласиться, что такие способы достаточно неудобные. Значительно проще – смочить бумажное полотенце в холодной воде и положить его у доски для нарезки. Таким образом, полотенце будет притягивать химические вещества и они не будут раздражать глаза. Также, это помогает нарезать лук равномерно.

Видео дня

Самое популярное украинское блюдо, для которого нужно много натертого лука – это драники. Идея приготовления опубликована на странице food_by_roschis в Instagram. Здесь ингредиенты измельчаются в блендере, поэтому плакать от лука не придется вообще.

Жарение картофельных дерунов

Ингредиенты:

  • картофель

  • лук

  • яйцо

Вкусные картофельные драники с луком

  • соль

  • перец

  • твердый сыр

  • чеснок, укроп, сметана для подачи

Зелень для подачи драников

Способ приготовления:

1. Все овощи вместе с приправами измельчить в блендере.

2. Жарить на сковороде с двух сторон.

Сметана для подачи

3. Сверху накрыть сыром, посыпать чесноком и укропом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты