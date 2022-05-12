Как порезать лук без слез: простой лайфхак

Нарезание лука – еще то испытание, ведь этот овощ очень раздражает глаза. Поэтому при приготовлении блюд с таким продуктом, у хозяек часто выступают слезы. Но если воспользоваться одним простым лайфхаком – такой проблемы можно избежать.

Совет, который поможет не плакать при нарезании лука, опубликовало американское издание The Sun.

Для того, чтобы глаза не реагировали на лук, некоторые набирают в рот холодную воду и не глотают ее или жуют жвачку. Но стоит согласиться, что такие способы достаточно неудобные. Значительно проще – смочить бумажное полотенце в холодной воде и положить его у доски для нарезки. Таким образом, полотенце будет притягивать химические вещества и они не будут раздражать глаза. Также, это помогает нарезать лук равномерно.

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Самое популярное украинское блюдо, для которого нужно много натертого лука – это драники. Идея приготовления опубликована на странице food_by_roschis в Instagram. Здесь ингредиенты измельчаются в блендере, поэтому плакать от лука не придется вообще.

Ингредиенты:

картофель

лук

яйцо

соль

перец

твердый сыр

чеснок, укроп, сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Все овощи вместе с приправами измельчить в блендере.

2. Жарить на сковороде с двух сторон.

3. Сверху накрыть сыром, посыпать чесноком и укропом.

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