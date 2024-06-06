Как поварить помидоры в домашних условиях: делимся самым бюджетным способом

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как поварить помидоры в домашних условиях: делимся самым бюджетным способом

Вяленые помидоры – это отличное дополнение к салатам и разнообразной соленой выпечке. Такой продукт вы сможете легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится обычная духовка.

Идея приготовления домашних вяленых помидоров опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagtram. Кусочки получатся достаточно пряными и не сухими.

Как поварить помидоры в домашних условиях: делимся самым бюджетным способом

Ингредиенты:

  • помидоры черри
  • сухой чеснок
  • чабрец или другие ароматные травы
  • масло
  • свежий чеснок
  • соль

Ингредиенты для заливки:

  • масло
  • кинза или другая зелень
  • свежий чеснок
  • соль и сухой чеснок

Способ приготовления:

Как поварить помидоры в домашних условиях: делимся самым бюджетным способом

1. Помидоры разрезать пополам и выложить на противень, застеленный фольгой, кусочек к кусочку в притул.

2. Чеснок очистить, порезать на слайсы и добавить в помидоры.

Как поварить помидоры в домашних условиях: делимся самым бюджетным способом

3. Посыпать ароматными травами, сухим чесноком, солью и полить растительным маслом.

4. Сушить в течение 9 часов при температуре 100 градусов на режиме верх/низ без конвекции, периодически открывая дверцу духовки, чтобы получился конденсат.

Как поварить помидоры в домашних условиях: делимся самым бюджетным способом

5. В банку выложить измельченную зелень, чеснок и соль.

Как поварить помидоры в домашних условиях: делимся самым бюджетным способом

6. Сложить готовые томаты, добавить специи и залить растительным маслом.

Как поварить помидоры в домашних условиях: делимся самым бюджетным способом

7. Отправить в холодильник на несколько часов.

Как поварить помидоры в домашних условиях: делимся самым бюджетным способом

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