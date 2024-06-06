Как поварить помидоры в домашних условиях: делимся самым бюджетным способом
Вяленые помидоры – это отличное дополнение к салатам и разнообразной соленой выпечке. Такой продукт вы сможете легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится обычная духовка.
Идея приготовления домашних вяленых помидоров опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagtram. Кусочки получатся достаточно пряными и не сухими.
Ингредиенты:
- помидоры черри
- сухой чеснок
- чабрец или другие ароматные травы
- масло
- свежий чеснок
- соль
Ингредиенты для заливки:
- масло
- кинза или другая зелень
- свежий чеснок
- соль и сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Помидоры разрезать пополам и выложить на противень, застеленный фольгой, кусочек к кусочку в притул.
2. Чеснок очистить, порезать на слайсы и добавить в помидоры.
3. Посыпать ароматными травами, сухим чесноком, солью и полить растительным маслом.
4. Сушить в течение 9 часов при температуре 100 градусов на режиме верх/низ без конвекции, периодически открывая дверцу духовки, чтобы получился конденсат.
5. В банку выложить измельченную зелень, чеснок и соль.
6. Сложить готовые томаты, добавить специи и залить растительным маслом.
7. Отправить в холодильник на несколько часов.
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