Вяленые помидоры – это отличное дополнение к салатам и разнообразной соленой выпечке. Такой продукт вы сможете легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится обычная духовка.

Идея приготовления домашних вяленых помидоров опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagtram. Кусочки получатся достаточно пряными и не сухими.

Ингредиенты:

помидоры черри

сухой чеснок

чабрец или другие ароматные травы

масло

свежий чеснок

соль

Ингредиенты для заливки:

масло

кинза или другая зелень

свежий чеснок

соль и сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Помидоры разрезать пополам и выложить на противень, застеленный фольгой, кусочек к кусочку в притул.

2. Чеснок очистить, порезать на слайсы и добавить в помидоры.

3. Посыпать ароматными травами, сухим чесноком, солью и полить растительным маслом.

4. Сушить в течение 9 часов при температуре 100 градусов на режиме верх/низ без конвекции, периодически открывая дверцу духовки, чтобы получился конденсат.

5. В банку выложить измельченную зелень, чеснок и соль.

6. Сложить готовые томаты, добавить специи и залить растительным маслом.

7. Отправить в холодильник на несколько часов.

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