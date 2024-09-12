Вяленые сливы – это отличная закуска к вину или ингредиент на бутерброды. И вам даже не придётся покупать такой продукт, потому что его легко можно будет сделать в домашних условиях. К тому же, именно сейчас сезон таких плодов.

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Идея приготовления вкусных вяленых слив опубликована на странице smachni.zahotovky в Instagram. Потребуется всего несколько простых ингредиентов.

Ингредиенты:

сливы – 2 кг.

сахар – 1 ст.л.

соль – 1 ст.л.

итальянские травы – 2 ст.л.

чеснок – 3 зубчика

масло растительное (любое) – 200 мл.

базилик – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сливы почистить от косточки, разрезать на половинки.

2. Сливы необходимо разложить на противень серединой вверх, в убежище. Лучше всего выложить на пергамент.

3. Посыпать солью, сахаром и травами.

4. Отправляем сливы на сушку, в духовку на режиме верх-низ плюс конвекция при температуре 70 градусов.

6. Дверца духовки должна быть немного открытой, чтобы внутри не накапливался конденсат. Продолжительность сушки примерно 5 часов (в зависимости от сорта сливы).

7. Составить сушеные сливы в банке.

8. Добавить нарезанный слайсами чеснок.

9. Залить теплым маслом с итальянскими травами, положить базилик.

10. После охлаждения поставить банку с дряблыми сливами в холодильник.

11. Очень важно не нагревать масло до кипения, иначе в кипящем масле сливы просто сварятся.

12. Для этого рецепта требуется крепкие и плотные сливы, у которых косточка хорошо отделена от мякоти.

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