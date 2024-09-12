Как повялить сливы в домашних условиях: вариант вкусной закуски
Вяленые сливы – это отличная закуска к вину или ингредиент на бутерброды. И вам даже не придётся покупать такой продукт, потому что его легко можно будет сделать в домашних условиях. К тому же, именно сейчас сезон таких плодов.
Идея приготовления вкусных вяленых слив опубликована на странице smachni.zahotovky в Instagram. Потребуется всего несколько простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- сливы – 2 кг.
- сахар – 1 ст.л.
- соль – 1 ст.л.
- итальянские травы – 2 ст.л.
- чеснок – 3 зубчика
- масло растительное (любое) – 200 мл.
- базилик – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сливы почистить от косточки, разрезать на половинки.
2. Сливы необходимо разложить на противень серединой вверх, в убежище. Лучше всего выложить на пергамент.
3. Посыпать солью, сахаром и травами.
4. Отправляем сливы на сушку, в духовку на режиме верх-низ плюс конвекция при температуре 70 градусов.
6. Дверца духовки должна быть немного открытой, чтобы внутри не накапливался конденсат. Продолжительность сушки примерно 5 часов (в зависимости от сорта сливы).
7. Составить сушеные сливы в банке.
8. Добавить нарезанный слайсами чеснок.
9. Залить теплым маслом с итальянскими травами, положить базилик.
10. После охлаждения поставить банку с дряблыми сливами в холодильник.
11. Очень важно не нагревать масло до кипения, иначе в кипящем масле сливы просто сварятся.
12. Для этого рецепта требуется крепкие и плотные сливы, у которых косточка хорошо отделена от мякоти.
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