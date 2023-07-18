Как пожарить баклажаны с хрустящей корочкой и без горечи: делимся советами

Ирина Мельниченко
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Рецепт баклажанов

Баклажаны – идеальные овощи для приготовления закусок, салатов, а также их можно солись, мариновать, делать икру. 

Как вкусно приготовить баклажаны

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как убрать горечь из баклажанов, а также как их пожарить правильно, чтобы они не были жирными. 

Как убрать горечь из баклажанов

Помойте овощи, порежьте кубиком, слайсами или кружочками. Переложите овощи в миску, посолите и оставьте на 30-40 минут. После слейте сок, который пустили баклажаны, помойте холодной водой.

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Как приготовить баклажаны без горечи

Как пожарить баклажаны с хрустящей корочкой

Посолите баклажаны, хорошо разогрейте сковороду и жарьте примерно 3-4 минуты с каждой стороны.

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Жаренные баклажаны

Чтобы баклажаны были не жирными после жарки, выложите их просто на бумажное полотенце, весь лишний жир впитается и овощи будут сухими.

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