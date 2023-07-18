Баклажаны – идеальные овощи для приготовления закусок, салатов, а также их можно солись, мариновать, делать икру.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как убрать горечь из баклажанов, а также как их пожарить правильно, чтобы они не были жирными.

Как убрать горечь из баклажанов

Помойте овощи, порежьте кубиком, слайсами или кружочками. Переложите овощи в миску, посолите и оставьте на 30-40 минут. После слейте сок, который пустили баклажаны, помойте холодной водой.

Видео дня

Как пожарить баклажаны с хрустящей корочкой

Посолите баклажаны, хорошо разогрейте сковороду и жарьте примерно 3-4 минуты с каждой стороны.

Как убрать лишнее масло

Чтобы баклажаны были не жирными после жарки, выложите их просто на бумажное полотенце, весь лишний жир впитается и овощи будут сухими.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: