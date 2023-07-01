Как пожарить рыбу, чтобы она была нежирной: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как пожарить рыбу, чтобы она была нежирной: делимся технологией

Жареная рыба вкусная в том случае. если она нежирная. Для этого воспользуйтесь следующей технологией. Кусочки нужно запанировать в рисовой муке и сухарях. И обязательно готовить на сковороде, застеленной пергаментной бумагой.

Идея приготовления нежирной жареной рыбы опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kate.deliciouss в Instagram. На рыбе сверху образуется хрустящая корочка.

Как пожарить рыбу, чтобы она была нежирной: делимся технологией

Ингредиенты:

  • филе белой рыбы
  • панировочные сухари
  • кунжут
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  • яйцо
  • мука (рисовая)
  • масло

Способ приготовления:

Как пожарить рыбу, чтобы она была нежирной: делимся технологией

1. Филе хорошо моем и сушим.

2. Нарезаем на порции.

Как пожарить рыбу, чтобы она была нежирной: делимся технологией

3. Смешиваем друг к другу сухари с кунжутом.

4. Каждое филе сначала хорошо обвалять в муке, затем в яйцо и в сухари с кунжутом.

Как пожарить рыбу, чтобы она была нежирной: делимся технологией

5. На сковороду наливаем растительное масло.

6. Сверху выкладываем пергамент.

Как пожарить рыбу, чтобы она была нежирной: делимся технологией

7. На пергамент выкладываем рыбу и жарим.

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