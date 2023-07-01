Как пожарить рыбу, чтобы она была нежирной: делимся технологией
Жареная рыба вкусная в том случае. если она нежирная. Для этого воспользуйтесь следующей технологией. Кусочки нужно запанировать в рисовой муке и сухарях. И обязательно готовить на сковороде, застеленной пергаментной бумагой.
Идея приготовления нежирной жареной рыбы опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kate.deliciouss в Instagram. На рыбе сверху образуется хрустящая корочка.
Ингредиенты:
- филе белой рыбы
- панировочные сухари
- кунжут
- яйцо
- мука (рисовая)
- масло
Способ приготовления:
1. Филе хорошо моем и сушим.
2. Нарезаем на порции.
3. Смешиваем друг к другу сухари с кунжутом.
4. Каждое филе сначала хорошо обвалять в муке, затем в яйцо и в сухари с кунжутом.
5. На сковороду наливаем растительное масло.
6. Сверху выкладываем пергамент.
7. На пергамент выкладываем рыбу и жарим.
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