Жареная рыба вкусная в том случае. если она нежирная. Для этого воспользуйтесь следующей технологией. Кусочки нужно запанировать в рисовой муке и сухарях. И обязательно готовить на сковороде, застеленной пергаментной бумагой.

Идея приготовления нежирной жареной рыбы опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kate.deliciouss в Instagram. На рыбе сверху образуется хрустящая корочка.

Ингредиенты:

филе белой рыбы

панировочные сухари

кунжут

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яйцо

мука (рисовая)

масло

Способ приготовления:

1. Филе хорошо моем и сушим.

2. Нарезаем на порции.

3. Смешиваем друг к другу сухари с кунжутом.

4. Каждое филе сначала хорошо обвалять в муке, затем в яйцо и в сухари с кунжутом.

5. На сковороду наливаем растительное масло.

6. Сверху выкладываем пергамент.

7. На пергамент выкладываем рыбу и жарим.

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