Как пожарить сочную рыбу в кляре: способ для хека и минтая
Если вы хотите вкусно приготовить рыбу, то лучшим вариантом будет пожарить ее в кляре на сковороде. В таком виде она получается сочной, хрустящей корочкой и удачно сочетается с любым гарниром. Особенно вкусно готовить так минтай или хек.
Фудблогер Лилия (lileklilek2) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сочной жареной рыбы в кляре.
Ингредиенты:
- замороженная рыба
- мука
- яйца
- соль
Способ приготовления:
1. Рыбу разморозить, помыть и удалить плавники.
2. Если рыба не слишком большая, ее можно жарить целиком. Если большая – можно порезать порционными кусками.
3. Рыбу посолить с обеих сторон.
4. После этого обвалять сначала в муке, затем в яйце. Пожарить рыбу с обеих сторон до золотистости.
5. По желанию к жареной рыбе можно пожарить еще лук.
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