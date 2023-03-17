Если вы хотите вкусно приготовить рыбу, то лучшим вариантом будет пожарить ее в кляре на сковороде. В таком виде она получается сочной, хрустящей корочкой и удачно сочетается с любым гарниром. Особенно вкусно готовить так минтай или хек.

Фудблогер Лилия (lileklilek2) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сочной жареной рыбы в кляре.

Ингредиенты:

замороженная рыба

мука

яйца

соль

Способ приготовления:

1. Рыбу разморозить, помыть и удалить плавники.

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2. Если рыба не слишком большая, ее можно жарить целиком. Если большая – можно порезать порционными кусками.

3. Рыбу посолить с обеих сторон.

4. После этого обвалять сначала в муке, затем в яйце. Пожарить рыбу с обеих сторон до золотистости.

5. По желанию к жареной рыбе можно пожарить еще лук.

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