Как правильно чистить разные виды грибов: пошаговые инструкции

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как правильно чистить разные виды грибов: пошаговые инструкции

Сезон грибов в разгаре. Интересно то, что многим людям нравится больше не вкус продукта, а сам процесс сбора, ведь это настоящая лотерея. А если говорить об очистке, то здесь уже восторга меньше, потому что это достаточно долгий процесс.

Редакция FoodOboz расскажет, как легко почистить самые популярные грибы, часто находящиеся в украинских лесах. Здесь важно придерживаться правильной последовательности.

Как правильно чистить разные виды грибов: пошаговые инструкции

Как правильно чистить белые грибы

Еще в лесу с гриба нужно снять мусор, листья и иголки. Затем просто почистите шапочку с помощью губки для посуды, а ножку ножом.

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Как правильно чистить разные виды грибов: пошаговые инструкции

Самое главное – качественно снять кожуру со шляпки. Не давите на гриб в процессе очищения, ведь он раскрошится. Когда шляпка будет чистой – осторожно подправьте ножом остальные участки.

Как правильно чистить лисички

Сначала грибы нужно промыть в большом количестве холодной воды, особое внимание уделяя перепонкам под шапкой – это самое грязное место. При этом, все нужно делать осторожно, ведь лисички очень деликатные.

Как правильно чистить разные виды грибов: пошаговые инструкции

Как правильно чистить дождевики

У дождевиков могут быть чешуйки – их полностью нужно зачищать. Обязательно разрезайте каждый гриб – нужно следить, чтобы внутри не было пожелтевшего.

Как правильно чистить маслята

Кожа из шляпок маслят имеет выразительный горький привкус, поэтому ее обязательно нужно тщательно снимать.

Как правильно чистить разные виды грибов: пошаговые инструкции

Как правильно чистить грибы подберезовики и красноголовцы

Рябую кожуру из ножки нужно удалить ножом. Коснитесь языком трубчатой части шляпки. Если горчит, лучше не использовать такой гриб – это может быть мраморный подберезовик.

Как правильно чистить грибы зонтики

Из сьедобных частей у зонтиков есть только шляпка, поэтому оставляйте только ее, а остальные смело срезайте.

Как правильно чистить разные виды грибов: пошаговые инструкции

Как правильно чистить опята

У правильных сьедобных опят обязательно должна быть юбочка. Во время очищения ее нужно удалить. Остальные части просто подкорректировать ножом, где это нужно.

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