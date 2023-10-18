Сезон грибов в разгаре. Интересно то, что многим людям нравится больше не вкус продукта, а сам процесс сбора, ведь это настоящая лотерея. А если говорить об очистке, то здесь уже восторга меньше, потому что это достаточно долгий процесс.

Редакция FoodOboz расскажет, как легко почистить самые популярные грибы, часто находящиеся в украинских лесах. Здесь важно придерживаться правильной последовательности.

Как правильно чистить белые грибы

Еще в лесу с гриба нужно снять мусор, листья и иголки. Затем просто почистите шапочку с помощью губки для посуды, а ножку ножом.

Видео дня

Как правильно чистить сыроежки

Самое главное – качественно снять кожуру со шляпки. Не давите на гриб в процессе очищения, ведь он раскрошится. Когда шляпка будет чистой – осторожно подправьте ножом остальные участки.

Как правильно чистить лисички

Сначала грибы нужно промыть в большом количестве холодной воды, особое внимание уделяя перепонкам под шапкой – это самое грязное место. При этом, все нужно делать осторожно, ведь лисички очень деликатные.

Как правильно чистить дождевики

У дождевиков могут быть чешуйки – их полностью нужно зачищать. Обязательно разрезайте каждый гриб – нужно следить, чтобы внутри не было пожелтевшего.

Как правильно чистить маслята

Кожа из шляпок маслят имеет выразительный горький привкус, поэтому ее обязательно нужно тщательно снимать.

Как правильно чистить грибы подберезовики и красноголовцы

Рябую кожуру из ножки нужно удалить ножом. Коснитесь языком трубчатой части шляпки. Если горчит, лучше не использовать такой гриб – это может быть мраморный подберезовик.

Как правильно чистить грибы зонтики

Из сьедобных частей у зонтиков есть только шляпка, поэтому оставляйте только ее, а остальные смело срезайте.

Как правильно чистить опята

У правильных сьедобных опят обязательно должна быть юбочка. Во время очищения ее нужно удалить. Остальные части просто подкорректировать ножом, где это нужно.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: