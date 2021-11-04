Как правильно есть овсянку, чтобы она помогла похудеть

Если еще в детстве овсянка вызвала негативные ассоциации, то сейчас она является одним из любимых завтраков. Каша достаточно универсальная и ее можно есть как в сладком, так в соленом виде – это одна из причин, почему овсянка никогда не приедается. При этом важно, чтобы сочетания были еще и полезные.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно есть овсянку. Опубликовано на сайте Eatthis.

Свести к минимуму сахар

Утром – это не самая лучшая идея, которая может привести к гликемическому краху. Вместо ложечки сахара лучше попробовать кленовый сироп в качестве натурального подсластителя.

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Больше фруктов и овощей, пожалуйста

Существует уже не одно исследование, которое показало, что те, кто включили больше фруктов и овощей в свой рацион, вероятнее всего будут терять лишний вес. К тому же это отличный способ поддерживать свое здоровье в холодное время года. Ввиду этого рекомендуют есть примерно 5 порций овощей и фруктов в день. А с чем их лучше всего соединить, как ни с овсянкой – просто комбо клетчатки.

Немного белков еще никому не помешало

Овес сам по себе уже неплохой источник белка, но ложечка семян или горстка орехов точно никому не навредит. Они идеально впишутся в утреннюю тарелку.

Удобство – превыше всего

Конечно, не каждый сможет часами стоять у плиты и готовить овсянку. Поэтому лучше выбрать способ, который подходит под ваш личный темп жизни. Универсальный вариант: выделите буквально несколько минут с вечера, чтобы смешать в банке овсянку с любимыми добавками. Утром останется сложить это все в сумку и спокойно бежать по делам.

Текст проверил руководитель проекта MеdOboz Виктор Литвиненко.

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