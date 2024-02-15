Практически все люди обожают пиццу и с удовольствием едят ее руками. Считается, что именно так нужно есть пиццу, какого бы наполнения она не имела.

Но действительно ли любую пиццу следует есть именно руками, рассказывает Уильям Хэнсон, директор тренера по этикету в The English Manner, в своем интервью Mirror.

В разговоре с корреспондентом Хэнсон заявил, что пицца действительно создана для того, чтобы ее ели руками. Для этого каждый кусок пиццы берут чистыми руками и загибают корочку посередине. А если в результате этого действия кусок стал очень мягким, его можно поддержать второй рукой.

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Однако, по словам Хэнсона, в последнее время наполнение пиццы настолько изменилось, что на ней можно увидеть большие, тяжелые куски мяса или даже целую яичницу. В таком случае, если начинка пиццы не позволяет отделить и с легкостью приподнять кусок, можно пользоваться ножом и вилкой.

Кроме того, эксперт рассказал, как правильно есть известную на весь мир "глубокую" пиццу Чикаго. Хэнсен заявляет, что поедание пиццы такого типа обязательно нужно производить с помощью столовых приборов.

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