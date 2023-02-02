Бограч – очень сытное и вкусное блюдо, основа которого – несколько видов мяса, специи, овощи. Это блюдо обязательно должно получится наваристым. Подавать его нужно горячим, с измельченной зеленью и чесноком.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусного бограча с тремя видами мяса, специями и чесноком.

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Ингредиенты:

вода – 3 л

копченная ветчина – 300-350 г

говяжьи лопатки – 800 г

копченные ребра – 800 г

морковь – 500 г

лук – 600 г

красный сладкий перец – 400 г

паприка сухая – 50 г

томаты в собственном соку – 400 г

свежие томаты – 3-4 шт.

картофель – 5 шт.

паприка – 50 г

тмин, черный и ароматный перец – по вкусу

зелень петрушки и зеленый лук

чеснок

соль и острый перчик

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко подбрюшину и на среднем огне обжарьте, туда же добавляю нарезанную говядину, не перемешивайте, пока она хорошо не подрумянится.

2. Лук и морковь порежьте крупно, добавьте к мясу, посыпьте паприкой.

3. Добавьте специи, перемешайте и продолжайте обжаривать все.

4. После добавьте томаты и свежий перец, перемешайте и тушите еще 5 минут, влейте воду и добавьте копченные ребра, специи и соль.

5. Накройте крышкой, но можно и без, готовьте на маленьком огне, тушите все около 2-2,5 часов, пока мясо не размякнет.

Подавайте блюдо горячим, обязательно добавив измельченную зелень и натертый чеснок.

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