Как правильно готовить бограч: рецепт от Владимира Ярославского

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,4 т.
Рецепт бограча

Бограч – очень сытное и вкусное блюдо, основа которого – несколько видов мяса, специи, овощи. Это блюдо обязательно должно получится наваристым. Подавать его нужно горячим, с измельченной зеленью и чесноком. 

Бограч со свининой и говядиной

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусного бограча с тремя видами мяса, специями и чесноком.

Рецепт бограча
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Ингредиенты:

  • вода – 3 л
  • копченная ветчина – 300-350 г
  • говяжьи лопатки – 800 г
  • копченные ребра – 800 г
  • морковь – 500 г
  • лук – 600 г
  • красный сладкий перец – 400 г
  • паприка сухая – 50 г
  • томаты в собственном соку – 400 г
  • свежие томаты – 3-4 шт. 
  • картофель – 5 шт. 
  • паприка – 50 г
  • тмин, черный и ароматный перец – по вкусу 
  • зелень петрушки и зеленый лук
  • чеснок
  • соль и острый перчик

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко подбрюшину и на среднем огне обжарьте, туда же добавляю нарезанную говядину, не перемешивайте, пока она хорошо не подрумянится. 

Какое мясо использовать для бограча

2. Лук и морковь порежьте крупно, добавьте к мясу, посыпьте паприкой. 

Овощи для блюда

3. Добавьте специи, перемешайте и продолжайте обжаривать все. 

Как приготовить вкусный бограч

4. После добавьте томаты и свежий перец, перемешайте и тушите еще 5 минут, влейте воду и добавьте копченные ребра, специи и соль. 

5. Накройте крышкой, но можно и без, готовьте на маленьком огне, тушите все около 2-2,5 часов, пока мясо не размякнет. 

Какие специи обязательно добавить в бограч

Подавайте блюдо горячим, обязательно добавив измельченную зелень и натертый чеснок. 

Готовое блюдо

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