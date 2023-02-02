Как правильно готовить бограч: рецепт от Владимира Ярославского
Бограч – очень сытное и вкусное блюдо, основа которого – несколько видов мяса, специи, овощи. Это блюдо обязательно должно получится наваристым. Подавать его нужно горячим, с измельченной зеленью и чесноком.
Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусного бограча с тремя видами мяса, специями и чесноком.
Ингредиенты:
- вода – 3 л
- копченная ветчина – 300-350 г
- говяжьи лопатки – 800 г
- копченные ребра – 800 г
- морковь – 500 г
- лук – 600 г
- красный сладкий перец – 400 г
- паприка сухая – 50 г
- томаты в собственном соку – 400 г
- свежие томаты – 3-4 шт.
- картофель – 5 шт.
- паприка – 50 г
- тмин, черный и ароматный перец – по вкусу
- зелень петрушки и зеленый лук
- чеснок
- соль и острый перчик
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко подбрюшину и на среднем огне обжарьте, туда же добавляю нарезанную говядину, не перемешивайте, пока она хорошо не подрумянится.
2. Лук и морковь порежьте крупно, добавьте к мясу, посыпьте паприкой.
3. Добавьте специи, перемешайте и продолжайте обжаривать все.
4. После добавьте томаты и свежий перец, перемешайте и тушите еще 5 минут, влейте воду и добавьте копченные ребра, специи и соль.
5. Накройте крышкой, но можно и без, готовьте на маленьком огне, тушите все около 2-2,5 часов, пока мясо не размякнет.
Подавайте блюдо горячим, обязательно добавив измельченную зелень и натертый чеснок.
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