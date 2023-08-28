Как правильно готовить домашнюю пиццу: получится тонкой и хрустящей

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как правильно готовить домашнюю пиццу: получится тонкой и хрустящей

Идеальная пицца должна быть тонкой и хрустящей. Но очень часто она больше похожа на пирог. Все дело в тесте, которое не удается хорошо раскатать.

Идея приготовления идеальной домашней пиццы опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Внутри очень вкусная начинка.

Как правильно готовить домашнюю пиццу: получится тонкой и хрустящей

Ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 125 мл теплого молока
  • 6 г сухих дрожжей
  • 20 мл масла
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  • 1/2 ч.л. сахара
  • 1/4 ч.л. соли
  • для начинки: кетчуп, моцарелла, отварное куриное филе, шампиньоны, томаты, кукуруза, маслины, зелень.

Способ приготовления:

Как правильно готовить домашнюю пиццу: получится тонкой и хрустящей

1. К просеянной муке добавляем сахар, соль, сухие дрожжи и перемешиваем.

2. Добавляем теплое молоко (около 30°С) и снова перемешиваем.

Как правильно готовить домашнюю пиццу: получится тонкой и хрустящей

3. Добавляем масло, перемешиваем и замешиваем мягкое эластичное тесто, которое не прилипает к рукам.

4. Накрываем полотенцем и оставляем подниматься на 40 минут в теплом месте.

Как правильно готовить домашнюю пиццу: получится тонкой и хрустящей

5. Если тесто сильно липнет к рукам во время замешивания, то слегка смазываем их маслом. При необходимости добавляем еще немного муки, но не более 50 г от указанного количества, иначе тесто получится забитым.

6. Готовое тесто слегка обминаем и раскатываем.

Как правильно готовить домашнюю пиццу: получится тонкой и хрустящей

7. Перекладываем на противень, застеленный пергаментом, разравниваем и формируем бортики с сыром.

8. Смазываем кетчупом, посыпаем сыром, выкладываем шампиньоны, томаты, снова присыпаем сыром, выкладываем отварную курицу, кукурузу, снова натертый сыр и маслины.

Как правильно готовить домашнюю пиццу: получится тонкой и хрустящей

9. Выпекаем при температуре 200 градусов 15-20 минут.

10. После выпечки хорошо смазываем бортики холодной водой, чтобы они стали мягкими и подаем пиццу к столу.

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