Как правильно готовить гречку в мультиварке, чтобы она не получилась сухой: идея очень быстрого блюда
Гречка и голени – это идеальный тандем для обеда или ужина. А чтобы сэкономить время на приготовление блюд из этих продуктов – воспользуйтесь мультиваркой. Получится очень сочно и сытно.
Идея приготовления гречки с куриными голеньми в мультиварке опубликована на странице фудблогера с ником retsepty_dlya_ditey в Instagram. Пока все готовится – вы можете заниматься своими делами.
Ингредиенты:
- гречка (вес сухой) – 200 грамм
- куриные голени – 6-8 шт
- морковь – 1 большая\
- лук – 1 большой
- чеснок – 2 зубчика
- томатная паста – 2 ч.л.
- вода
- специи (соль (для деток старше 1 года, перец, паприка, щепотка сахара)
Способ приготовления:
1. Пассировать на масле лук мелко нарезанный и морковь (можно натереть или нарезать) на режиме жарки в мультиварке.
2. Выложить курицу.
3. Промытую гречку.
4. Залить водой на 1 см выше гречки.
5. Добавить пасту и специи.
6. Готовить в режиме рис/плов час и оставить постоять в закрытой мультиварке 15-20 минут.
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