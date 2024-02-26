Гречка и голени – это идеальный тандем для обеда или ужина. А чтобы сэкономить время на приготовление блюд из этих продуктов – воспользуйтесь мультиваркой. Получится очень сочно и сытно.

Идея приготовления гречки с куриными голеньми в мультиварке опубликована на странице фудблогера с ником retsepty_dlya_ditey в Instagram. Пока все готовится – вы можете заниматься своими делами.

Ингредиенты:

гречка (вес сухой) – 200 грамм

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куриные голени – 6-8 шт

морковь – 1 большая\

лук – 1 большой

чеснок – 2 зубчика

томатная паста – 2 ч.л.

вода

специи (соль (для деток старше 1 года, перец, паприка, щепотка сахара)

Способ приготовления:

1. Пассировать на масле лук мелко нарезанный и морковь (можно натереть или нарезать) на режиме жарки в мультиварке.

2. Выложить курицу.

3. Промытую гречку.

4. Залить водой на 1 см выше гречки.

5. Добавить пасту и специи.

6. Готовить в режиме рис/плов час и оставить постоять в закрытой мультиварке 15-20 минут.

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