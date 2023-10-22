Как правильно готовить классический штрудель с яблоками: тесто получится мягкое и эластичное
Одним из самых популярных десертов с яблочной начинкой является штрудель. Готовить такое блюдо следует именно в осенний период, ведь фрукты для начинки очень сочные и сладкие. Несмотря на большое разнообразие упрощенных вариантов – самым популярным и вкусным остается именно классический штрудель.
Идея приготовления классического штруделя с яблоками опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Для такого десерта очень важно сделать пышное и эластичное тесто, поэтому следует придерживаться четкой последовательности.
Ингредиенты:
- 120 мл. воды
- 70 мл. масла
- 240 г. муки
- 1 ч.л. сахара
- 0,5 ч.л. соли
Ингредиенты для начинки:
- 2-3 яблочка
- сок половинки лимона
- 1-2 ст.л. корицы
- 1-2 ст.л. сахара
- 3 ст.л. сухарей
- 50 г. орешков
- 50 г. клюквы/изюма
Способ приготовления:
1. Для теста смешиваем воду, растительное масло, сахар и соль. В несколько этапов вводим муку и замешиваем тесто сначала венчиком/лопаткой, затем 5 минут вымешиваем руками и оставляем в миске.
2. Для начинки очищаем яблоки, мелко нарезаем.
3. К яблокам добавляем все остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем.
4. Тесто раскатываем в очень тонкий пласт. Поверхность не следует присыпать мукой. Тесто должно просвечиваться, но не рваться.
5. Выкладываем начинку и закручиваем штрудель, не забываем подгибать края.
6. Переложить штрудель на застеленный пергаментом противень и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-45 минут, до образования золотистой корочки.
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