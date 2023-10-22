Одним из самых популярных десертов с яблочной начинкой является штрудель. Готовить такое блюдо следует именно в осенний период, ведь фрукты для начинки очень сочные и сладкие. Несмотря на большое разнообразие упрощенных вариантов – самым популярным и вкусным остается именно классический штрудель.

Идея приготовления классического штруделя с яблоками опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Для такого десерта очень важно сделать пышное и эластичное тесто, поэтому следует придерживаться четкой последовательности.

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Ингредиенты:

120 мл. воды

70 мл. масла

240 г. муки

1 ч.л. сахара

0,5 ч.л. соли

Ингредиенты для начинки:

2-3 яблочка

сок половинки лимона

1-2 ст.л. корицы

1-2 ст.л. сахара

3 ст.л. сухарей

50 г. орешков

50 г. клюквы/изюма

Способ приготовления:

1. Для теста смешиваем воду, растительное масло, сахар и соль. В несколько этапов вводим муку и замешиваем тесто сначала венчиком/лопаткой, затем 5 минут вымешиваем руками и оставляем в миске.

2. Для начинки очищаем яблоки, мелко нарезаем.

3. К яблокам добавляем все остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем.

4. Тесто раскатываем в очень тонкий пласт. Поверхность не следует присыпать мукой. Тесто должно просвечиваться, но не рваться.

5. Выкладываем начинку и закручиваем штрудель, не забываем подгибать края.

6. Переложить штрудель на застеленный пергаментом противень и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-45 минут, до образования золотистой корочки.

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