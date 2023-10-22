Как правильно готовить классический штрудель с яблоками: тесто получится мягкое и эластичное

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как правильно готовить классический штрудель с яблоками: тесто получится мягкое и эластичное

Одним из самых популярных десертов с яблочной начинкой является штрудель. Готовить такое блюдо следует именно в осенний период, ведь фрукты для начинки очень сочные и сладкие. Несмотря на большое разнообразие упрощенных вариантов – самым популярным и вкусным остается именно классический штрудель.

Идея приготовления классического штруделя с яблоками опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Для такого десерта очень важно сделать пышное и эластичное тесто, поэтому следует придерживаться четкой последовательности.

Как правильно готовить классический штрудель с яблоками: тесто получится мягкое и эластичное
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Ингредиенты:

  • 120 мл. воды
  • 70 мл. масла
  • 240 г. муки
  • 1 ч.л. сахара
  • 0,5 ч.л. соли

Ингредиенты для начинки:

  • 2-3 яблочка
  • сок половинки лимона
  • 1-2 ст.л. корицы
  • 1-2 ст.л. сахара
  • 3 ст.л. сухарей
  • 50 г. орешков
  • 50 г. клюквы/изюма

Способ приготовления:

Как правильно готовить классический штрудель с яблоками: тесто получится мягкое и эластичное

1. Для теста смешиваем воду, растительное масло, сахар и соль. В несколько этапов вводим муку и замешиваем тесто сначала венчиком/лопаткой, затем 5 минут вымешиваем руками и оставляем в миске.

2. Для начинки очищаем яблоки, мелко нарезаем.

Как правильно готовить классический штрудель с яблоками: тесто получится мягкое и эластичное

3. К яблокам добавляем все остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем.

Как правильно готовить классический штрудель с яблоками: тесто получится мягкое и эластичное

4. Тесто раскатываем в очень тонкий пласт. Поверхность не следует присыпать мукой. Тесто должно просвечиваться, но не рваться.

Как правильно готовить классический штрудель с яблоками: тесто получится мягкое и эластичное

5. Выкладываем начинку и закручиваем штрудель, не забываем подгибать края.

Как правильно готовить классический штрудель с яблоками: тесто получится мягкое и эластичное

6. Переложить штрудель на застеленный пергаментом противень и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-45 минут, до образования золотистой корочки.

Как правильно готовить классический штрудель с яблоками: тесто получится мягкое и эластичное

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