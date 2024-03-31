Как правильно готовить котлеты по-киевски, чтобы внутри растекалось масло: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
408
Как правильно готовить котлеты по-киевски, чтобы внутри растекалось масло: делимся технологией

Котлета по-киевски – одно из традиционных украинских блюд. Главная ее особенность – ароматное сливочное масло, которое вытекает при разрезе. При этом, сверху должно быть хрустящее панирование.

Идея приготовления идеальных котлет по-киевски опубликована на странице суперфиналистки проекта МастерШеф Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. В масло нужно добавить зелень укропа и сыр.

Как правильно готовить котлеты по-киевски, чтобы внутри растекалось масло: делимся технологией

Ингредиенты:

  • куриное филе – 3 шт.
Видео дня
  • масло – 120 г
  • сыр твердый – 150 г
  • укроп – 50 г
  • яйца – 4 шт.
  • мука – 200 г
  • панировочные сухари – 200 г
  • соль, перец
  • масло для фритюра

Способ приготовления:

Как правильно готовить котлеты по-киевски, чтобы внутри растекалось масло: делимся технологией

1. Куриное филе разрезать пополам.

2. Накрыть пищевой пленкой, отбить, посолить и поперчить.

Как правильно готовить котлеты по-киевски, чтобы внутри растекалось масло: делимся технологией

3. Масло смешать с творогом и измельченным укропом.

4. Завернуть массу в пленку и положить в холодильник.

Как правильно готовить котлеты по-киевски, чтобы внутри растекалось масло: делимся технологией

5. В миске взбить яйца.

Как правильно готовить котлеты по-киевски, чтобы внутри растекалось масло: делимся технологией

6. Во вторую миску насыпать муку, а в третью – панировочные сухари.

Как правильно готовить котлеты по-киевски, чтобы внутри растекалось масло: делимся технологией

7. Масляную массу достать из холодильника, нарезать кусочками, сформировать и завернуть в филе.

8. Обвалять в муке, затем в яйцах и сухарях.

Как правильно готовить котлеты по-киевски, чтобы внутри растекалось масло: делимся технологией

9. Жарить в разогретом масле до золотистого цвета примерно 7 минут.

Как правильно готовить котлеты по-киевски, чтобы внутри растекалось масло: делимся технологией

10. Выложить котлеты в форму для запекания, накрыть фольгой и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты