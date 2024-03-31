Котлета по-киевски – одно из традиционных украинских блюд. Главная ее особенность – ароматное сливочное масло, которое вытекает при разрезе. При этом, сверху должно быть хрустящее панирование.

Идея приготовления идеальных котлет по-киевски опубликована на странице суперфиналистки проекта МастерШеф Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. В масло нужно добавить зелень укропа и сыр.

Ингредиенты:

куриное филе – 3 шт.

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масло – 120 г

сыр твердый – 150 г

укроп – 50 г

яйца – 4 шт.

мука – 200 г

панировочные сухари – 200 г

соль, перец

масло для фритюра

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать пополам.

2. Накрыть пищевой пленкой, отбить, посолить и поперчить.

3. Масло смешать с творогом и измельченным укропом.

4. Завернуть массу в пленку и положить в холодильник.

5. В миске взбить яйца.

6. Во вторую миску насыпать муку, а в третью – панировочные сухари.

7. Масляную массу достать из холодильника, нарезать кусочками, сформировать и завернуть в филе.

8. Обвалять в муке, затем в яйцах и сухарях.

9. Жарить в разогретом масле до золотистого цвета примерно 7 минут.

10. Выложить котлеты в форму для запекания, накрыть фольгой и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.

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