Как правильно готовить котлеты по-киевски, чтобы внутри растекалось масло: делимся технологией
Котлета по-киевски – одно из традиционных украинских блюд. Главная ее особенность – ароматное сливочное масло, которое вытекает при разрезе. При этом, сверху должно быть хрустящее панирование.
Идея приготовления идеальных котлет по-киевски опубликована на странице суперфиналистки проекта МастерШеф Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. В масло нужно добавить зелень укропа и сыр.
Ингредиенты:
- куриное филе – 3 шт.
- масло – 120 г
- сыр твердый – 150 г
- укроп – 50 г
- яйца – 4 шт.
- мука – 200 г
- панировочные сухари – 200 г
- соль, перец
- масло для фритюра
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезать пополам.
2. Накрыть пищевой пленкой, отбить, посолить и поперчить.
3. Масло смешать с творогом и измельченным укропом.
4. Завернуть массу в пленку и положить в холодильник.
5. В миске взбить яйца.
6. Во вторую миску насыпать муку, а в третью – панировочные сухари.
7. Масляную массу достать из холодильника, нарезать кусочками, сформировать и завернуть в филе.
8. Обвалять в муке, затем в яйцах и сухарях.
9. Жарить в разогретом масле до золотистого цвета примерно 7 минут.
10. Выложить котлеты в форму для запекания, накрыть фольгой и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.
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