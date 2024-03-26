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Как правильно готовить куриные крылышки, чтобы они были сочными внутри и хрустящими снаружи: добавьте всего один ингредиент
Куриные крылышки можно запекать, тушить, готовить на мангале, варить из них супы и бульон. А чтобы они были хрустящими после запекания, кулинары советуют просто добавить мед.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных и очень сочных куриных крылышек, которые готовятся с медом.
Ингредиенты:
- крылышки – 1 кг
- мед – 1 ст. л.
- горчица – 1 ст. л.
- паприка – 1 ст. л.
- масло – 2 ст. л.
- сванская соль – по вкусу
- смесь трав "Прованская" – 2 ч. л.
Способ приготовления:
1. В форму для запекания выложите крылышки.
2. Добавьте туда мед, горчицу, масло, паприку, соль и смесь трав.
3. Затем перемешайте и накройте форму фольгой или крышкой. Запекайте 1 час при 170 С.
За 10 минут до готовности фольгу можно снять, чтобы подрумянить крылышки!
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