Куриные крылышки можно запекать, тушить, готовить на мангале, варить из них супы и бульон. А чтобы они были хрустящими после запекания, кулинары советуют просто добавить мед.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных и очень сочных куриных крылышек, которые готовятся с медом.

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Ингредиенты:

крылышки – 1 кг

мед – 1 ст. л.

горчица – 1 ст. л.

паприка – 1 ст. л.

масло – 2 ст. л.

сванская соль – по вкусу

смесь трав "Прованская" – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. В форму для запекания выложите крылышки.

2. Добавьте туда мед, горчицу, масло, паприку, соль и смесь трав.

3. Затем перемешайте и накройте форму фольгой или крышкой. Запекайте 1 час при 170 С.

За 10 минут до готовности фольгу можно снять, чтобы подрумянить крылышки!

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