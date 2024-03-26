Как правильно готовить куриные крылышки, чтобы они были сочными внутри и хрустящими снаружи: добавьте всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как правильно готовить куриные крылышки, чтобы они были сочными внутри и хрустящими снаружи: добавьте всего один ингредиент

Куриные крылышки можно запекать, тушить, готовить на мангале, варить из них супы и бульон. А чтобы они были хрустящими после запекания, кулинары советуют просто добавить мед.

Хрустящие куриные крылышки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных и очень сочных куриных крылышек, которые готовятся с медом.

Рецепт крылышек
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Ингредиенты:

  • крылышки – 1 кг
  • мед – 1 ст. л.
  • горчица – 1 ст. л.
  • паприка – 1 ст. л.
  • масло – 2 ст. л.
  • сванская соль – по вкусу
  • смесь трав "Прованская" – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. В форму для запекания выложите крылышки.

Куриные крылышки с медом и горчицей

2. Добавьте туда мед, горчицу, масло, паприку, соль и смесь трав.

Какие специи лучше подойдут к куриным крылышкам

3. Затем перемешайте и накройте форму фольгой или крышкой. Запекайте 1 час при 170 С.

Сколько запекать крылышки

За 10 минут до готовности фольгу можно снять, чтобы подрумянить крылышки!

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