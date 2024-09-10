Как правильно готовить курицу, чтобы она не была пресной и сухой: не допускайте этих ошибок

Екатерина Ягович
Лайфхаки
2 минуты
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Как правильно готовить курицу, чтобы она не была пресной и сухой: не допускайте этих ошибок

Курица получится вкусной в том случае, если правильно ее приготовить. Мясо часто получается достаточно сухим и пресным. Все это из-за ряда ошибок, которые часто допускают во время приготовления.

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Редакция FoodOboz расскажет, как нельзя готовить курицу. Вкус и внешний вид продукта зависят даже от того, как вы его разморозите.

Как правильно готовить курицу, чтобы она не была пресной и сухой: не допускайте этих ошибок

Как правильно разморозить

Перед тем, как готовить курицу, ее обязательно нужно полностью разморозить. Если мясо еще не до конца разморожено – жарить, запекать или варить его нельзя. А если вы достали курицу из холодильника – ее нужно на время оставить при комнатной температуре.

Не выбрасывайте кости

Как правильно готовить курицу, чтобы она не была пресной и сухой: не допускайте этих ошибок

Именно такая курица, приготовленная на кости, будет сочной, с насыщенным вкусом. Именно в таком виде курицу нужно варить для супа, а также запекать, жарить на гриле. В противном случае – мясо будет очень сухим.

Когда лучше добавлять специи

Не следует добавлять специи к мясу в самом конце. Сделайте это в начале приготовления, чтобы продукт впитал приправы и вкус был насыщенным.

Как правильно готовить курицу, чтобы она не была пресной и сухой: не допускайте этих ошибок

Как запекать курицу

Во время запекания следует помнить, что разные части курицы имеют разное время приготовления. К примеру, грудку приготовится быстрее, чем бедра. Поэтому для того, чтобы тушка пропеклась со всех сторон равномерно – перевяжите курицу веревкой.

Как правильно готовить курицу, чтобы она не была пресной и сухой: не допускайте этих ошибок

Что сделать, чтобы курица не была сухой

Не забывайте об этом моменте при приготовлении курицы – тушку всегда нужно класть в форму комом вниз. Все соки будут стекать и мясо получится очень сочным.

Как правильно готовить курицу, чтобы она не была пресной и сухой: не допускайте этих ошибок

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