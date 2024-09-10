Курица получится вкусной в том случае, если правильно ее приготовить. Мясо часто получается достаточно сухим и пресным. Все это из-за ряда ошибок, которые часто допускают во время приготовления.

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Редакция FoodOboz расскажет, как нельзя готовить курицу. Вкус и внешний вид продукта зависят даже от того, как вы его разморозите.

Как правильно разморозить

Перед тем, как готовить курицу, ее обязательно нужно полностью разморозить. Если мясо еще не до конца разморожено – жарить, запекать или варить его нельзя. А если вы достали курицу из холодильника – ее нужно на время оставить при комнатной температуре.

Не выбрасывайте кости

Именно такая курица, приготовленная на кости, будет сочной, с насыщенным вкусом. Именно в таком виде курицу нужно варить для супа, а также запекать, жарить на гриле. В противном случае – мясо будет очень сухим.

Когда лучше добавлять специи

Не следует добавлять специи к мясу в самом конце. Сделайте это в начале приготовления, чтобы продукт впитал приправы и вкус был насыщенным.

Как запекать курицу

Во время запекания следует помнить, что разные части курицы имеют разное время приготовления. К примеру, грудку приготовится быстрее, чем бедра. Поэтому для того, чтобы тушка пропеклась со всех сторон равномерно – перевяжите курицу веревкой.

Что сделать, чтобы курица не была сухой

Не забывайте об этом моменте при приготовлении курицы – тушку всегда нужно класть в форму комом вниз. Все соки будут стекать и мясо получится очень сочным.

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