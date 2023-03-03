Как правильно готовить квашеную капусту, чтобы она была хрустящей и вкусной: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Квашеная капуста

Белокочанная капуста – один из самых бюджетных, вкусных и полезных овощей, которые можно использовать для приготовления салатов, голубцов, супов и борща. Еще она идеально подходит для засолки.

Как вкусно приготовить квашеную капусту

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусной квашеной капусты с тмином, морковью и специями.

Рецепт квашеной капусты
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Ингредиенты:

  • Капуста – 1 кг
  • Морковь – 1/2 шт.
  • Соль – 24 г
  • Перец черный горошком – 4-5 шт.
  • Перец душистый – 1 шт.
  • Тмин – щепотка
  • Лавровый лист – 1-2 шт.
  • Сахар – 5 г

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте мелко, переложите в большую миску, чтобы удобно было перемешать.

Белокочанная капуста

2. Добавьте соль, сахар, перец, морковь и все хорошо перемешайте.

3. Туда же добавьте тмин, лавровый лист и снова вымешайте.

Капуста со специями

4. Накройте тарелкой и поставьте под пресс на 3 дня. Обязательно нужно перемешивать капусту, чтобы она не горчила и имела приятный вкус и запах.

5. После переложите капусту в банку и храните в холодном месте.

Квашеная капуста с морковью

Перед употреблением обязательно отожмите капусту от сока, приправьте маслом – и можно есть!

Готовая квашеная капуста

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