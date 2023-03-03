Как правильно готовить квашеную капусту, чтобы она была хрустящей и вкусной: делимся рецептом
Белокочанная капуста – один из самых бюджетных, вкусных и полезных овощей, которые можно использовать для приготовления салатов, голубцов, супов и борща. Еще она идеально подходит для засолки.
Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусной квашеной капусты с тмином, морковью и специями.
Ингредиенты:
- Капуста – 1 кг
- Морковь – 1/2 шт.
- Соль – 24 г
- Перец черный горошком – 4-5 шт.
- Перец душистый – 1 шт.
- Тмин – щепотка
- Лавровый лист – 1-2 шт.
- Сахар – 5 г
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте мелко, переложите в большую миску, чтобы удобно было перемешать.
2. Добавьте соль, сахар, перец, морковь и все хорошо перемешайте.
3. Туда же добавьте тмин, лавровый лист и снова вымешайте.
4. Накройте тарелкой и поставьте под пресс на 3 дня. Обязательно нужно перемешивать капусту, чтобы она не горчила и имела приятный вкус и запах.
5. После переложите капусту в банку и храните в холодном месте.
Перед употреблением обязательно отожмите капусту от сока, приправьте маслом – и можно есть!
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