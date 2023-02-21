Ленивые вареники гораздо проще тех, в которые нужно заворачивать начинку. Но при отваривании изделия часто распадаются. Поэтому, чтобы сделать тесто более плотным, хозяйки добавляют больше муки. Но это только испортит блюдо.

Идея приготовления идеальных ленивых вареников из сыра опубликована на странице фудблогера olijenor в Instagram.

Ингредиенты:

творог 5% – 400 грамм

яйцо

сахарозаменитель и соль

манка – 30 грамм

мука – 20 грамм

Способ приготовления:

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1. Сразу ставим подсоленную воду на максимальный огонь. Обязательно нужно выбрать глубокую кастрюлю.

2. Вилкой смешиваем творог+яйцо+сахарозаменитель.

3. Добавляем муку и манку, хорошо перемешаем всю массу лопаткой, получится густая, липкая творожная масса.

4. Влажными руками формируем вареники, форма любая.

5. Бросаем в кипящую воду на 5 минут, вареники должны всплыть

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