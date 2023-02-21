Как правильно готовить ленивые вареники, чтобы они держали форму: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
963
Как правильно готовить ленивые вареники, чтобы они держали форму: делимся технологией

Ленивые вареники гораздо проще тех, в которые нужно заворачивать начинку. Но при отваривании изделия часто распадаются. Поэтому, чтобы сделать тесто более плотным, хозяйки добавляют больше муки. Но это только испортит блюдо.

Идея приготовления идеальных ленивых вареников из сыра опубликована на странице фудблогера olijenor в Instagram.

Как правильно готовить ленивые вареники, чтобы они держали форму: делимся технологией

Ингредиенты:

  • творог 5% – 400 грамм
  • яйцо
  • сахарозаменитель и соль
  • манка – 30 грамм
  • мука – 20 грамм

Способ приготовления:

Видео дня
Как правильно готовить ленивые вареники, чтобы они держали форму: делимся технологией

1. Сразу ставим подсоленную воду на максимальный огонь. Обязательно нужно выбрать глубокую кастрюлю.

 

2. Вилкой смешиваем творог+яйцо+сахарозаменитель.

3. Добавляем муку и манку, хорошо перемешаем всю массу лопаткой, получится густая, липкая творожная масса.

Как приготовить вкусные ленивые вареники

4. Влажными руками формируем вареники, форма любая.

Как правильно готовить ленивые вареники, чтобы они держали форму: делимся технологией

5. Бросаем в кипящую воду на 5 минут, вареники должны всплыть

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты