Как правильно готовить лосось: 5 советов от шеф-повара

Лосось – очень вкусная и полезная рыба, которую любят все. Из нее можно готовить много блюд, добавлять в салаты, запекать, делать бутерброды, добавлять в пироги.

Кулинар, участник "МастерШеф" Александр Белодед поделился в Instagram лайфхаками, как правильно и быстро приготовить лосось дома.

1. Правильно разморозить

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"Старайтесь не размораживать рыбу при комнатной температуре, особенно в жаркое время года", – советует кулинар.

2. Идеально приготовленная рыба – это сначала сухая рыба.

"Такая рыба не должна быть влажной после размораживания или ото льда, в котором ее хранили. Чтобы осушить филе, заверните его на некоторое время в бумажные полотенца. Бумага впитает лишнюю влагу, и тогда в лососе не останется ничего лишнего, что могло бы помешать равномерному и качественному приготовлению", – советует Белодед.

3. Чтобы лосось получился сочным

Кулинар рекомендует его готовить на хорошо разогретой сковороде и не очень долго.

"В идеале на первой стороне жарить рыбу нужно чуть подольше, чем на второй и при жарке добавьте в растительное масло немного сливочного масла.. Тогда лосось приобретет очень аппетитный золотистый оттенок", – говорит кулинар.

4. Рыба на на решетке на костре, но без фольги

"Если хотите приготовить лосось на решетке на костре, но без фольги, используйте толсто нарезанные кольца лука или лимона. Такая прослойка послужит защитной подушкой от прилипания к решетке", – объясняет Александр.

5. Когда добавлять соус

Добавлять соус к рыбе нужно тогда, когда она уже зажарилась или запеклась.

"Несколько минут достаточно, чтобы нежное мясо просочилось и получило нужный вкус и запах", – подытожил кулинар.

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