Как правильно готовить овсянку, чтобы она была вкусной: расчет пропорций
Для многих людей овсянка – это скучная и безвкусная каша. Особенно если приготовлена на воде. Но такой продукт действительно может быть очень вкусным, если правильно его сварить.
Идея приготовления вкусной овсяной каши опубликована на странице фудблогера Тамары с ником tomka_recepti в Instagram. Очень важно соблюдать правильный расчет пропорций.
Ингредиенты:
- овсянка – 1 стакан
- вода кипяченая – 2 стакана
- молоко – 1 стакан
- сахар – 1 ст.л
- соль
- масло, мед – по вкусу
Способ приготовления:
1. Овсянку длительного приготовления залить кипяченой водой.
2. Оставить на 10-15 минут.
3. Когда овсянка набухла, залить молоком.
4. Добавить немного соли и сахар по вкусу.
5. Поставить на огонь и через 8 минут готова вкусная наваристая каша.
6. Перед подачей можно добавить масло и полить медом по вашему вкусу, также можно добавить фрукты, ягоды или сухофрукты.
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