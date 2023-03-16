Для многих людей овсянка – это скучная и безвкусная каша. Особенно если приготовлена на воде. Но такой продукт действительно может быть очень вкусным, если правильно его сварить.

Идея приготовления вкусной овсяной каши опубликована на странице фудблогера Тамары с ником tomka_recepti в Instagram. Очень важно соблюдать правильный расчет пропорций.

Ингредиенты:

овсянка – 1 стакан

вода кипяченая – 2 стакана

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молоко – 1 стакан

сахар – 1 ст.л

соль

масло, мед – по вкусу

Способ приготовления:

1. Овсянку длительного приготовления залить кипяченой водой.

2. Оставить на 10-15 минут.

3. Когда овсянка набухла, залить молоком.

4. Добавить немного соли и сахар по вкусу.

5. Поставить на огонь и через 8 минут готова вкусная наваристая каша.

6. Перед подачей можно добавить масло и полить медом по вашему вкусу, также можно добавить фрукты, ягоды или сухофрукты.

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