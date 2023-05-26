Как правильно готовить печень, чтобы она была мягкой и не горчила: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусная жареная печень

Печень является очень ценным продуктом, в котором много витаминов и микроэлементов, а главная особенность печени – наличие белков железопротеидов. Основной из них – ферритин (содержит более 20% железа), играющий важную роль в образовании гемоглобина. Готовить печень можно по-разному: варить, жарить, добавлять в салаты, делать отбивные, котлеты. 

Как вкусно приготовить печень

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной жареной печени с луком, которая не будет горчить и будет мягкой. 

Рецепт печени с луком
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Совет: чтобы печень не горчила и была мягкой, ее нужно очистить от пленок, срезать все лишнее и залить молоком на несколько часов. 

Как вкусно приготовить печень, чтобы она не горчила

Ингредиенты:

  • Печень куриная – 1 кг
  • Лук – 4 шт.
  • Сливочное масло – 70 г
  • Мука – 100 г
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Очистите и промойте печень. Каждый кусочек обваляйте в муке.

Что приготовить из печени

2. Растопите сливочное масло и жарьте с обеих сторон каждый кусочек до готовности. Добавьте соль, перец.

Как правильно жарить печень

3. Нарежьте лук и жарьте до золотистости.

Жареный лук

4. Смешайте лук с печенью и можно есть. 

Куриная печень с луком

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