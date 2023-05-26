Как правильно готовить печень, чтобы она была мягкой и не горчила: делимся советами и рецептом
Печень является очень ценным продуктом, в котором много витаминов и микроэлементов, а главная особенность печени – наличие белков железопротеидов. Основной из них – ферритин (содержит более 20% железа), играющий важную роль в образовании гемоглобина. Готовить печень можно по-разному: варить, жарить, добавлять в салаты, делать отбивные, котлеты.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной жареной печени с луком, которая не будет горчить и будет мягкой.
Совет: чтобы печень не горчила и была мягкой, ее нужно очистить от пленок, срезать все лишнее и залить молоком на несколько часов.
Ингредиенты:
- Печень куриная – 1 кг
- Лук – 4 шт.
- Сливочное масло – 70 г
- Мука – 100 г
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Очистите и промойте печень. Каждый кусочек обваляйте в муке.
2. Растопите сливочное масло и жарьте с обеих сторон каждый кусочек до готовности. Добавьте соль, перец.
3. Нарежьте лук и жарьте до золотистости.
4. Смешайте лук с печенью и можно есть.
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