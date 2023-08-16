Как правильно готовить плов, чтобы он не превратился в кашу: советы и рецепт
Плов является очень сытным и вкусным блюдом восточной кухни, основу которого составляет вареный рис. Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок!
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного, рассыпчатого плова с мясом, который не будет как каша.
Ингредиенты:
- пропаренный рис( сорта басматти, жасмин) или длиннозернистый
- мясо( я использую домашнее куриное или индюшиное филе)
- морковь
- лук
- 2 зубчика чеснока
- чернослив
- сухой барбарис
Из специй:
- тмин
- кориандр
- зира
- хмели-сунели
- орегано
- куркума
- или смесь "до плова"
Способ приготовления:
1. Порежьте лук и морковь, обжарьте до золотистости.
2. Добавьте филе, обжарьте и добавьте специи.
3. Всыпьте рис и сухофрукты. Влейте воду и готовьте под крышкой.
4. Готовьте плов под крышкой, пока не испарится вода.
5. Подавайте блюдо горячим!
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