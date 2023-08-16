Как правильно готовить плов, чтобы он не превратился в кашу: советы и рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Вкусный плов

Плов является очень сытным и вкусным блюдом восточной кухни, основу которого составляет вареный рис. Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок! 

Вкусный плов

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного, рассыпчатого плова с мясом, который не будет как каша. 

Рецепт плова
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Ингредиенты: 

  • пропаренный рис( сорта басматти, жасмин) или длиннозернистый
  • мясо( я использую домашнее куриное или индюшиное филе)
  • морковь
  • лук
  • 2 зубчика чеснока
  • чернослив
  • сухой барбарис

Из специй:

  • тмин
  • кориандр
  • зира
  • хмели-сунели
  • орегано
  • куркума
  • или смесь "до плова"

Способ приготовления:

1. Порежьте лук и морковь, обжарьте до золотистости. 

Жареные овощи

2. Добавьте филе, обжарьте и добавьте специи. 

Куриное филе с овощами

3. Всыпьте рис и сухофрукты. Влейте воду и готовьте под крышкой. 

Приготовление плова

4. Готовьте плов под крышкой, пока не испарится вода. 

Сколько готовить плов

5. Подавайте блюдо горячим! 

Готовый плов

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