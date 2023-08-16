Плов является очень сытным и вкусным блюдом восточной кухни, основу которого составляет вареный рис. Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок!

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного, рассыпчатого плова с мясом, который не будет как каша.

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Ингредиенты:

пропаренный рис( сорта басматти, жасмин) или длиннозернистый

мясо( я использую домашнее куриное или индюшиное филе)

морковь

лук

2 зубчика чеснока

чернослив

сухой барбарис

Из специй:

тмин

кориандр

зира

хмели-сунели

орегано

куркума

или смесь "до плова"

Способ приготовления:

1. Порежьте лук и морковь, обжарьте до золотистости.

2. Добавьте филе, обжарьте и добавьте специи.

3. Всыпьте рис и сухофрукты. Влейте воду и готовьте под крышкой.

4. Готовьте плов под крышкой, пока не испарится вода.

5. Подавайте блюдо горячим!

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