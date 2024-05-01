Как правильно готовить полезные яйца пашот: делимся точной технологией
Яйца – очень ценный, полезный и вкусный продукт, который можно готовить по-разному: жарить, варить, делать яичницу, омлет, яйца пашот. Специалисты утверждают, что самые полезные яйца именно в вареном виде и с жидким желтком.
Кулинар поделилась в Instagram полезными советами и точной технологией приготовления яиц пашот.
Как правильно готовить яйца пашот
1. Яйца должны быть свежие, если они не первой свежести, то белок будет жидким и пашот расплывется в воде.
2. Воду можно подсолить и добавить немного уксуса, так белок быстрее свернется, но это не обязательно, если у вас свежие яйца.
3. В воде при помощи ложки сделайте воронку, так готовый пашот будет хорошей формы.
4. На ситечко разбейте яйцо и тогда вылейте его в кипящую воду.
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