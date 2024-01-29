Яйца могут быть идеальным ингредиентом для приготовления полезных и вкусных блюд. Среди всех блюд из яиц стоит выделить яйца пашот, которые готовятся всего 3 минуты, и при этом желток будет жидким. Этот способ приготовления, по мнению специалистов, самый правильный, так как яйцо не теряет витаминов и полезных микроэлементов.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом и правильной технологией приготовления яиц пашот.

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Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Соль – 1 ч. л.

Уксус 9% – 1 ст. л.

Вода – 2 л

Способ приготовления:

1. Аккуратно разбейте яйцо на ровную поверхность, поместите его в сито или шумовку, не разорвав белок.

2. С помощью этого способа уберите жидкий белок, который при приготовлении плавает белыми лентами, а затем помещаем яйцо в удобную посуду для погружения в кипяток.

3. В кастрюлю или сотейник (желательно с двойным дном, чтобы не прилипали яйца) наберите воду уровнем 13-15 см, высота воды влияет на форму яйца в готовом виде. Доведите до кипения воду, добавьте соль и уксус, выключите плиту, когда вода "успокоилась", и погрузите яйца. Через 30 секунд шумовкой переверните яйцо, чтобы придать ему округлую форму, и после этого можно включить минимальный огонь (не обязательно).

4. Готовые яйца достаньте, переложите на бумажный полотенце, при необходимости ножом обрежьте лишнее.

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