Яйца являются очень ценным, полезным и необходимым продуктом для организма. Готовить их можно по-разному, но самые полезные яйца – те, при приготовлении которых остается жидким желток.

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Кулинар поделилась в Instagram, как правильно и быстро готовить вкусные и полезные яйца пашот.

Как готовить яйца пашот

1. Яйца должны быть свежие, если они не первой свежести, то белок у вас пашот расплывется в воде.

2. Воду можно подсолить и добавить немного уксуса, так белок быстрее свернется, но это не обязательно, если у вас свежие яйца.

3. Также следует сделать водоворот с помощью ложки или венчика, так готовый пашот будет хорошей формы. Но, очень важно, что нужно на ситечко разбивать яйцо и тогда вылить его в кипящую воду с маленькой высоты.

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