Видео дня
Как правильно готовить полезный гуакамоле: рецепт самой вкусной закуски из авокадо
Авокадо – очень полезный и вкусный продукт, который можно добавлять в салаты, соусы, закуски, среди которых особое место занимает гуакамоле.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного гуакамоле с помидором, кинзой и красным луком.
Ингредиенты:
- Авокадо Хасс – 2 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Красный лук – 1/2 шт.
- Чили – 1/2 шт.
- Сок лайма
- Кинза
- Оливковое масло – 1/2 ст. л.
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Извлеките из авокадо мякоть.
2. Добавьте порезанный лук, помидор, кинзу, чили, соль, перец, масло и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: