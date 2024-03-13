Авокадо – очень полезный и вкусный продукт, который можно добавлять в салаты, соусы, закуски, среди которых особое место занимает гуакамоле.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного гуакамоле с помидором, кинзой и красным луком.

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Ингредиенты:

Авокадо Хасс – 2 шт.

Помидор – 1 шт.

Красный лук – 1/2 шт.

Чили – 1/2 шт.

Сок лайма

Кинза

Оливковое масло – 1/2 ст. л.

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Извлеките из авокадо мякоть.

2. Добавьте порезанный лук, помидор, кинзу, чили, соль, перец, масло и перемешайте.

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