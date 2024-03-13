Как правильно готовить полезный гуакамоле: рецепт самой вкусной закуски из авокадо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как правильно готовить полезный гуакамоле: рецепт самой вкусной закуски из авокадо

Авокадо – очень полезный и вкусный продукт, который можно добавлять в салаты, соусы, закуски, среди которых особое место занимает гуакамоле. 

Как правильно готовить вкусный гуакамоле

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного гуакамоле с помидором, кинзой и красным луком. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты: 

  • Авокадо Хасс – 2 шт. 
  • Помидор – 1 шт. 
  • Красный лук – 1/2 шт. 
  • Чили – 1/2 шт. 
  • Сок лайма
  • Кинза
  • Оливковое масло – 1/2 ст. л.
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Извлеките из авокадо мякоть. 

Приготовление гуакамоле

2. Добавьте порезанный лук, помидор, кинзу, чили, соль, перец, масло и перемешайте.

Готовая закуска

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