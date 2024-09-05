Самое простое, вкусно и быстрое блюдо для из яиц для полезного завтрака – шакшука. Для яркого вкуса лучше готовить ее с овощами, сыром и зеленью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной и полезной шакшуки с овощами и сыром, которая элементарно готовится.

Ингредиенты:

яйца

лук

помидоры

сладкий перец

сыр соленый, Фета

прованские травы

соль

Способ приготовления:

1. На сковороде обжариваем лук до золотистой корочки, добавляем нарезанные томаты и сладкий перчик. Жарьте 5-7 минуток на среднем огне, посолите и добавьте специи.

2. Сверху разбейте яйца, добавьте кусочки сыра, накройте крышкой и готовьте на низком огне к побелению белка.

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