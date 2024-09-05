Как правильно готовить шакшуку: делимся рецептом полезного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Как правильно готовить шакшуку: делимся рецептом полезного и вкусного блюда

Самое простое, вкусно и быстрое блюдо для из яиц для полезного завтрака – шакшука. Для яркого вкуса лучше готовить ее с овощами, сыром и зеленью. 

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Шакшука  с овощами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной и полезной шакшуки с овощами и сыром, которая элементарно готовится. 

Как приготовить вкусную шакшуку

Ингредиенты: 

  • яйца
  • лук
  • помидоры
  • сладкий перец
  • сыр соленый, Фета
  • прованские травы
  • соль

Способ приготовления:

1. На сковороде обжариваем лук до золотистой корочки, добавляем нарезанные томаты и сладкий перчик. Жарьте 5-7 минуток на среднем огне, посолите и добавьте специи.

Приготовление шакшуки

2. Сверху разбейте яйца, добавьте кусочки сыра, накройте крышкой и готовьте на низком огне к побелению белка.

Готовое блюдо

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