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Как правильно готовить шакшуку: делимся рецептом полезного и вкусного блюда
Самое простое, вкусно и быстрое блюдо для из яиц для полезного завтрака – шакшука. Для яркого вкуса лучше готовить ее с овощами, сыром и зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной и полезной шакшуки с овощами и сыром, которая элементарно готовится.
Ингредиенты:
- яйца
- лук
- помидоры
- сладкий перец
- сыр соленый, Фета
- прованские травы
- соль
Способ приготовления:
1. На сковороде обжариваем лук до золотистой корочки, добавляем нарезанные томаты и сладкий перчик. Жарьте 5-7 минуток на среднем огне, посолите и добавьте специи.
2. Сверху разбейте яйца, добавьте кусочки сыра, накройте крышкой и готовьте на низком огне к побелению белка.
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