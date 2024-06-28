Как правильно готовить шакшуку: самый точный рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как правильно готовить шакшуку: самый точный рецепт

Из яиц можно приготовить очень много вкусных и легких блюд, которые будут отличным вариантом для завтрака и перекуса.

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Как правильно готовить шакшуку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной шакшуки из яиц и овощей.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • луковица среднего размера
  • масло 2 ст.л.
  • болгарский перец 1 шт.
  • помидор 3 шт.
  • яйца 3 шт.
  • зелень
  • специи

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко лук, перец и помидоры, обжарьте.

Сырые овощи для приготовления блюда

2. Добавьте яйца, присыпьте зеленью и накройте крышкой.

Овощи для блюда

Подавайте в горячем виде!

Готовое блюдо

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