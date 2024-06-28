Из яиц можно приготовить очень много вкусных и легких блюд, которые будут отличным вариантом для завтрака и перекуса.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной шакшуки из яиц и овощей.

Ингредиенты:

луковица среднего размера

масло 2 ст.л.

болгарский перец 1 шт.

помидор 3 шт.

яйца 3 шт.

зелень

специи

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко лук, перец и помидоры, обжарьте.

2. Добавьте яйца, присыпьте зеленью и накройте крышкой.

Подавайте в горячем виде!

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