Видео дня
Как правильно готовить шакшуку: самый точный рецепт
Из яиц можно приготовить очень много вкусных и легких блюд, которые будут отличным вариантом для завтрака и перекуса.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной шакшуки из яиц и овощей.
Ингредиенты:
- луковица среднего размера
- масло 2 ст.л.
- болгарский перец 1 шт.
- помидор 3 шт.
- яйца 3 шт.
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко лук, перец и помидоры, обжарьте.
2. Добавьте яйца, присыпьте зеленью и накройте крышкой.
Подавайте в горячем виде!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: