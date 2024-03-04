Свиные ребрышки можно запекать, варить и тушить. Кулинары советуют перед запеканием сварить ребрышки, а перед тем, как тушить – их нужно обжарить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, мягких и сочных ребрышек, которые готовятся с черносливом.

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Совет: выбирайте ребра такие, чтобы на них был достаточно толстый слой мяса и не много жира!

Ингредиенты:

ребрышки – 800 г

чернослив – 300-400 г

специи к мясу – по вкусу

лавровый лист – 4-5 шт.

душистый перец – 4 шт.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Ребра нарежьте, помойте и залейте водой на 30-40 минут, чтобы отошла излишняя кровь. Далее еще раз их промойте и выложите на тарелку, застеленную салфеткой. Сверху промокните другой салфеткой, забирая лишнюю влагу, чтобы ребра были сухими.

2. Посыпьте их специями к мясу и натрите каждое ребрышко. Оставьте на 10-15 минут, а затем обжарьте со всех сторон на небольшом количестве масла на среднем огне.

3. Поджаренные ребра переложите в кастрюлю или чашу мультиварки. Залейте водой (так, чтобы она на 1 см покрывала ребрышки), добавьте соль, лавровый лист и душистый перец. Тушите 50 минут минут, (режим "тушения"). Если вы используете кастрюлю, воду доведите до кипения, поставьте на маленький огонь и тушите под крышкой.

4. Через 50 минут добавьте помытый чернослив и готовьте еще 50 минут.

Такие ребрышки получаются очень мягкими и вкусными.

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