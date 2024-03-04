Как правильно готовить свиные ребра, чтобы они были мягкими и сочными: что обязательно нужно добавить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Как правильно готовить свиные ребра, чтобы они были мягкими и сочными: что обязательно нужно добавить

Свиные ребрышки можно запекать, варить и тушить. Кулинары советуют перед запеканием сварить ребрышки, а перед тем, как тушить – их нужно обжарить. 

Как правильно готовить свиные ребрышки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, мягких и сочных ребрышек, которые готовятся с черносливом. 

Рецепт ребрышек
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Совет: выбирайте ребра такие, чтобы на них был достаточно толстый слой мяса и не много жира!

Как правильно готовить ребрышки

Ингредиенты: 

  • ребрышки – 800 г
  • чернослив – 300-400 г
  • специи к мясу – по вкусу
  • лавровый лист – 4-5 шт.
  • душистый перец – 4 шт.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Ребра нарежьте, помойте и залейте водой на 30-40 минут, чтобы отошла излишняя кровь. Далее еще раз их промойте и выложите на тарелку, застеленную салфеткой. Сверху промокните другой салфеткой, забирая лишнюю влагу, чтобы ребра были сухими.

Ребра со специями

2. Посыпьте их специями к мясу и натрите каждое ребрышко. Оставьте на 10-15 минут, а затем обжарьте со всех сторон на небольшом количестве масла на среднем огне.

Жареные ребрышки

3. Поджаренные ребра переложите в кастрюлю или чашу мультиварки. Залейте водой (так, чтобы она на 1 см покрывала ребрышки), добавьте соль, лавровый лист и душистый перец. Тушите 50 минут минут, (режим "тушения"). Если вы используете кастрюлю, воду доведите до кипения, поставьте на маленький огонь и тушите под крышкой.

Сколько нужно тушить ребра

4. Через 50 минут добавьте помытый чернослив и готовьте еще 50 минут. 

Ребра с черносливом

Такие ребрышки получаются очень мягкими и вкусными.

Готовые ребрышки

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