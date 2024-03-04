Как правильно готовить свиные ребра, чтобы они были мягкими и сочными: что обязательно нужно добавить
Свиные ребрышки можно запекать, варить и тушить. Кулинары советуют перед запеканием сварить ребрышки, а перед тем, как тушить – их нужно обжарить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, мягких и сочных ребрышек, которые готовятся с черносливом.
Совет: выбирайте ребра такие, чтобы на них был достаточно толстый слой мяса и не много жира!
Ингредиенты:
- ребрышки – 800 г
- чернослив – 300-400 г
- специи к мясу – по вкусу
- лавровый лист – 4-5 шт.
- душистый перец – 4 шт.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Ребра нарежьте, помойте и залейте водой на 30-40 минут, чтобы отошла излишняя кровь. Далее еще раз их промойте и выложите на тарелку, застеленную салфеткой. Сверху промокните другой салфеткой, забирая лишнюю влагу, чтобы ребра были сухими.
2. Посыпьте их специями к мясу и натрите каждое ребрышко. Оставьте на 10-15 минут, а затем обжарьте со всех сторон на небольшом количестве масла на среднем огне.
3. Поджаренные ребра переложите в кастрюлю или чашу мультиварки. Залейте водой (так, чтобы она на 1 см покрывала ребрышки), добавьте соль, лавровый лист и душистый перец. Тушите 50 минут минут, (режим "тушения"). Если вы используете кастрюлю, воду доведите до кипения, поставьте на маленький огонь и тушите под крышкой.
4. Через 50 минут добавьте помытый чернослив и готовьте еще 50 минут.
Такие ребрышки получаются очень мягкими и вкусными.
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