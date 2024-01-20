Банош – это традиционное гуцульское блюдо. Готовят его на основе кукурузной крупы. От обычной каши отличается тем, что банош подают с разнообразными добавками: грибной подливой, шпондером, брынзой.

Идея приготовления настоящего гуцульского баноша опубликована на странице фудблогерки Ирины Козачук (irina_kozachuk_ ) в Instagram. Выходит очень сытно.

Ингредиенты:

250 мл сливок (от 30%)

250 мл воды

80 г кукурузной крупы

2 ст.л. сметаны

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соль

брынза

шпондер (подбрюшина)

шампиньоны

лук

сливки или сметана

соль

черный молотый перец

Способ приготовления:

1. Сначала нужно приготовить добавки к баношу. Шпондер мелко нарезать, обжарить до румяности.

2. Добавить мелко нарезанный лук, обжарить, посолить, поперчить.

3. Шампиньоны нарезать пластинками, обжарить, добавить мелко нарезанный лук, обжарить.

4. Посолить, поперчить, добавить сливки или сметану, прогреть вместе минуту.

5. В кастрюлю вылить воду и сливки, довести до кипения и потихоньку всыпать кукурузную крупу, постоянно помешивая.

6. Посолить и добавить сметану.

7. Варить несколько минут.

8. Готовый банош будет отходить от стен кастрюли. Плотность можно регулировать горячей водой. Я люблю не густой, нежный. Накрыть крышкой и дать постоять минут десять. Подавать с вкусными приложениями.

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