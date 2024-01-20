Как правильно готовить традиционный гуцульский банош: блюдо, о котором знают поколение

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как правильно готовить традиционный гуцульский банош: блюдо, о котором знают поколение

Банош – это традиционное гуцульское блюдо. Готовят его на основе кукурузной крупы. От обычной каши отличается тем, что банош подают с разнообразными добавками: грибной подливой, шпондером, брынзой.

Идея приготовления настоящего гуцульского баноша опубликована на странице фудблогерки Ирины Козачук (irina_kozachuk_ ) в Instagram. Выходит очень сытно.

Как правильно готовить традиционный гуцульский банош: блюдо, о котором знают поколение

Ингредиенты:

  • 250 мл сливок (от 30%)
  • 250 мл воды
  • 80 г кукурузной крупы
  • 2 ст.л. сметаны
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  • соль
  • брынза
  • шпондер (подбрюшина)
  • шампиньоны
  • лук
  • сливки или сметана
  • соль
  • черный молотый перец

Способ приготовления:

Как правильно готовить традиционный гуцульский банош: блюдо, о котором знают поколение

1. Сначала нужно приготовить добавки к баношу. Шпондер мелко нарезать, обжарить до румяности.

2. Добавить мелко нарезанный лук, обжарить, посолить, поперчить.

Как правильно готовить традиционный гуцульский банош: блюдо, о котором знают поколение

3. Шампиньоны нарезать пластинками, обжарить, добавить мелко нарезанный лук, обжарить.

4. Посолить, поперчить, добавить сливки или сметану, прогреть вместе минуту.

5. В кастрюлю вылить воду и сливки, довести до кипения и потихоньку всыпать кукурузную крупу, постоянно помешивая.

Как правильно готовить традиционный гуцульский банош: блюдо, о котором знают поколение

6. Посолить и добавить сметану.

7. Варить несколько минут.

8. Готовый банош будет отходить от стен кастрюли. Плотность можно регулировать горячей водой. Я люблю не густой, нежный. Накрыть крышкой и дать постоять минут десять. Подавать с вкусными приложениями.

Как правильно готовить традиционный гуцульский банош: блюдо, о котором знают поколение

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